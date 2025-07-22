¡ÚÆÃ¼ìº¾µ½¡Û·Ù´±¤«¤¿¤êŽ¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëŽ£¤Ê¤É¤È¤¦¤½ÅÅÏÃ¡Ä60Âå²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬¸½¶â600Ëü±ßÈï³²(ÀÅ²¬Ž¥ËÒÇ·¸¶»Ô)
ÀÅ²¬Ž¥ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤Î¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¿®¤¸¡¢¸½¶â·×600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È7·î15Æü¤Ë¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î60Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Î·ÈÂÓ¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤Ë¡¢17¿Í¤Î¿Í¤¬¤À¤Þ¤µ¤ì¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÈÈ¿Í¥°¥ëー¥×¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÈÈºá¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¿®¤¸¤¿ÃËÀ¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¡¢»ØÄê¤Î¸ýºÂ¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸½¶â·×600Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Î¤¿¤á¤Ë¸½¶â¤ÎÆþ¶â°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤éº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£