£Ó£Ô£Õ£´£¸¡¡ÈïÇú£¸£°Ç¯¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¡Ö±é¤¸¤Ê¤¬¤éÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡À¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö£Ó£Ô£Õ£´£¸¡×¤ÎÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¢¿®Ç»Ãè²Ö¡¢¹âÍº¤µ¤ä¤«¡¢¸¶ÅÄÀ¶²Ö¤¬£²£±Æü¡¢¹Åç¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó»æ²°Ä®¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ó£Ô£Õ£´£¸¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ·à¡Ö±ê²Æ¤Î²Ö¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢ÈïÇú£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ´ë²è¡£Êª¸ì¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¹Åç¤òË¬¤ì¤¿¸½Âå¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦¤½¤é¡Ê¿®Ç»¡Ë¤È¡¢¤»¤ê¡ÊÈøºê¡Ë¤¬¸¶Çú¤ÇÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¡¦¤µ¤¨¡Ê¹âÍº¡Ë¤È¡¢¤¤è¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤Î°ÕÌ£¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸¶Çú¥É¡¼¥à¤¬¤«¤Ä¤Æ¡Ö»º¶È¾©Îå´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ì½Ö¤ÇÆü¾ï¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Àï»þ²¼¤òÀ¸¤¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤³¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤â¤¦¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤È¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤è¡Ä¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤è¡£¤Û¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤«Ëº¤ì¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤¤¤ó¤è¡×¤È¹ÅçÊÛ¤Ç¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡½ª±é¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿£´¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿»×¤¤¤äÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÍº¤Ï¡Ö¹Åç¸©¤ò´Þ¤àÀ¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë£Ó£Ô£Õ£´£¸¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ò¾å±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é¾¡¼ê¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤µ¤ä¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡££Ó£Ô£Õ£´£¸¤Ïº£Ç¯¡¢¹Åç»Ô¤Î¡ÖÊ¿ÏÂÊ¸²½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÍº¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂÊ¸²½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Î¥°¥Ã¥º¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¹Åç¤ÎÈïÇú¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¡¦·Ñ¾µ³èÆ°¤Î¤¿¤á¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï£²£µÆü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î£Ó£Ô£Õ£´£¸Åìµþ·à¾ì¡Ê£Ã£ì£õ£â¡¡£Í£é£ø£á¡Ë¤ÇºÆ±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£