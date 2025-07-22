¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¡¢5ºÐÂ©»Ò¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¤¬18Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ú¸¶ÊþÈþ ¿Æ»Ò¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Â©»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¤òSNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë²Ú¸¶¡£¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¤·¤Ê¤¬¤ï¿åÂ²´Û¡¢¤ªº×¤ê¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤ËÂ©»Ò¤¬»£±Æ¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
5ºÐÂ©»Ò¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¡ÊÂ©»Ò¡Ë¤¬ºÂ¤ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¡¢ÊÝ°é±à¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¤é¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¼¡ª¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Î´î¤Ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥é¥à¥Í¤ä¥°¥ß¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿µÍ¤á¹ç¤ï¤»ÂÞ¤ò¼ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë