¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûº£½Õ¤Î´ØÅìÂç²ñ½à£Ö¤ÎÀìÂç¾¾¸Í¤¬Ãæ±û³Ø±¡¤ËÇÔÀï¡¡»ý´Ý½¤°ì´ÆÆÄ¡Ö¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ¡¡¢¦£µ²óÀï¡¡Ãæ±û³Ø±¡£µ¡½£°ÀìÂç¾¾¸Í ¡Ê£²£²Æü¡¦ÀéÍÕ¸©Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£½Õ´ØÅìÂç²ñ½à£Ö¤ÎÀìÂç¾¾¸Í¤¬Ãæ±û³Ø±¡¤Ë£°¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì£µ²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢£´ÈÖ¡¦º´Æ£Í¤¿ÍÊá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ËÀèÀ©¤Î£³ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬Íí¤ß£²¼ºÅÀ¡£½ª»ÏÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢ÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡»ý´Ý½¤°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Õ¤Ë¾¡¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò²Æ¤ËÀ¸¤«¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦»°ÂðÎË¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¡£¡ÖÄ¹¤¤´Ö´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´°ÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡Ê¹âß·¡¡¹§²ð¡Ë