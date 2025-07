音楽のリスニング環境はすっかりストリーミングが定着し、ツールはスマホ、聴くのはイヤホン/ヘッドホンというスタイルが生活に密着したことで、CDパッケージの存在感は少しずつ確実に影を落としている。そんな状況にもかかわらず、アナログレコードに続きカセットテープの人気と需要がじわじわと再燃していることはご存知だろうか。 2013年にロンドンでスタートし、ヨーロッパ、アメリカ、アジア各国に世界的な規模に成長した「Cassette Store Day」は、2021年から米「CASSETTE WEEK」が後継イベントとなり、毎年途切れることなく世界規模でカセットテープの祭典が繰り広げられている。ここ日本でも2016年から公式スタートしており、2025年は節目の10年を迎えるアニバーサリーイヤーとして10月13日〜19日に「Cassette Week Japan 2025」が開催される予定だ。 全国の参加レコード店・賛同ストアやイベント会場で様々な催しが予定されており、限定商品の発売・公式ライブ・レコード店舗による独自イベントはもちろん、特別アイテムとして様々なアーティストのレア音源がカセットテープで限定販売される点も見逃せないところ。 いま再び注目を集め人気が再燃しているカセットテープは、近年のレトロブームやリバイバル・アナログメディアとして再注目されていると言われがち。…だが、若年層から強い支持を受けていると当時に、多くの若き現役アーティストがカセットでのリリースを敢行している現実をみれば、単なるノスタルジー・ムーブメントではないことは火を見るよりも明らかだ。 カセットテープ製作『CASSETTE EXPRESS』を運営しているSide-Bクリエーションズは、音楽カルチャーとしてのカセット普及・振興を目的として「Cassette Week(Cassette Store Day)」日本事務局を務め、イベントを通じて多くの人にカセットの魅力を存分に楽しんでもらうべく活動を重ねている。事務局が考えるカセットテープの魅力とは? 何がそれほど人を引き付けるのか、2025年におけるカセットテープの存在感はいかなるものなのか…事務局長を務める遠藤剛正氏(Side-BクリエーションズCEO)に話を伺った。 ──「Cassette Week(Cassette Store Day)」は、2025年で日本開催10年となる節目を迎えるそうですね。 遠藤:そうなんです。10月に1週間通して「Cassette Week Japan 2025」が開催されます。 ──そもそも遠藤さんが、カセットテープに着目したのはいつ頃の話なんですか? 遠藤:私、以前はアメリカの投資銀行にいたんですが、定年退職後にセカンドライフとして新しいことをやりたいなという気持ちもあって、縁あった音楽レーベルの方とお仕事したり、渋谷にライブハウスを一緒に作ったりしていたんです。そんなときにアナログレコードが世界的に注目されてきていまして、これはビジネスとしてニーズがあると思いレコードの制作仲介の会社を始めたんですね。ただ、その当時は日本でもレコードをプレスする会社はあったんですけど、カセットを作っている会社は見当たらないんです。同じアナログメディアっていう観点からカセットもできないかなっていうことで、欧米の業者にコンタクトしまして、海外でカセット制作の事業を始めたんです。そこがそもそものきっかけですね。 ──アナログレコードのみならず、カセットにまでも見出したその魅力というのはどういうものだったんですか? 遠藤:そもそも「人がやってないものをやりたい」っていうのもありまして(笑)。ビジネスの観点から、競合が少ないといわゆる戦略的には勝機があるという点もありますし、当時は海外でのCD売り上げがどんどん下がってサブスクやダウンロードが主流になりつつあったんですけど、レコードショップはまだまだ残っていたんです。CDショップはほとんどないのに。アナログに対するムーブメントがちょっと見えてきたタイミングでもあって、特にアメリカの西海岸とかUKではアナログに対する需要が上がって、販売数量も増えてきていたんですね。 ──日本はガラパゴス化していた頃ですね。 遠藤:日本は凄く遅れていました。特にメジャーレーベルさんなどは、昔のメディアでもあるレコードをもう1回作るということに対しては、戦略的にも非常に難しいものがあったと思います。でも、その流れがいずれ日本にも来るんじゃないかなっていうのが、私にとっての1番の原動力でしたね。 ──欧米において、なぜCDは衰退するのにアナログレコードは再燃していくという現象が起こったのでしょう。 遠藤:やっぱりフィジカルのメディアであるという点が1番大きいと思います。レコードは必ず30cmのジャケットがありますよね。そのアートワークは飾れる商品でもあったわけです。高所得の人は絵を買ったり、いろんなインテリアを買えると思うんですけど、一般の人たちはレコードを飾ることが昔から文化としてあったと思うんです。カセットに関して言えば、まだ10年ぐらい前の話ですけど、意外とアメリカの中古車にはカセットプレイヤーがついていたりもしたんです。 ──アメリカでは動かなくなるまで乗り潰しますものね。 遠藤:そういった意味ではカセットの文化っていうのは、衰退はしましたものの無くなってはいなかったんです。その後の世界的な流れとして、やはりSNSの影響があります。インスタとかXもそうですけど、アートワークのある音楽メディアなので映えるんですよ。そういった部分が今の世代にとって「新しい」と捉えられてきたんです。 ──レトロブームではなく、新しいアイテムとして注目され出したということですね。 遠藤:10年前から比べますと、取り扱ってる量が変わりましたね。カセットテープに関しては、始めた当初は1日に数件しかなかったのが、今は2桁以上のリリースのご依頼をいただいています。コロナ禍でコンサートができなかった頃、やっぱりグッズ販売も低迷していましたので、配信とともにアナログメディアをつけるというレーベルの戦略もありました。そういった意味では、もちろん配信がメインなんですけど、それに加えてアナログを出すっていうことが定着してきた感じがします。ここにきてメジャーレーベルさんからのご依頼も非常に増えてきています。 ──カセット人気がじわじわ高まっているのは肌でも感じます。 遠藤:実はカセットって安価に作れるんです。レコードはだいたい1枚あたり2000〜3000円もコストがかかるので、どうしても高価格になってしまう。インディペンデントのアーティストも初回はファンが買ってくれるんですけど、2回目は買えないですよね。「お小遣いがないよ、そんなにたくさんリリースされても困る」って感じになっちゃう。その点カセットは1本数百円で作れるんです。それにレコードは早くても1か月ちょっと、最近は混んでいるので製造に数ヶ月かかることもあるんですが、カセットは比較的早くて数週間でできるというメリットがあります。 ──コストがぜんぜん違うんですね。 遠藤:あとはカラーバリエーションですね。レコードもカラー盤がかなり増えてきたんですけど、カセットは本体もケースもいろんなカラーバリエーションが対応可能なので、自分のアーティストカラーとかライブ会場によって変えるとか、いろんな販売方法が作れるんです。 ──自分たちの個性や表現に即したアイテムとして使いやすいんですね。 遠藤:グッズになる音楽メディアなんです。そもそもカセットって、ダビングして自分でミックステープを作るというカルチャーもありましたから、クラブ系DJなどにも非常に相性がいいですし、西海岸のヒップホップとかラジカセなどのカルチャーにもテイストに合った商品を作れる魅力がありますね。今では、全ジャンルにわたって多くのアーティストに浸透しましたけれど。 ──カセットでリリースしたいと思っても、「みんなプレイヤーを持っていないからダメ」とNGになるパターンも容易に想像できるんですが、そのあたりはどうでしょう。 遠藤:わかります。でも、以前にも統計が出ているんですけど「レコードを買った人の6割ぐらいが聴けない」って感じなんですね。 ──プレイヤーを持っていなくても買うのか。 遠藤:そうなんです。モノとして魅力があるんです。いわゆる所有する・手に取れるというフィジカルとして所有する需要があるということです。4〜5年前にレコードがブームになったアメリカでは、年末商戦でいわゆるポータブルのレコードプレイヤーが家電製品で1番売れたという実績があったりもしますが、今でも家電量販店さんで安価なレコードプレイヤーも売っていますから、そういった意味ではまだ聞けるんです。カセットに関しては、ポータブルのカセットプレーヤーを一緒にデザインしてセット販売されることもあります。弊社でもそういうご提案はよくしています。 ──カセットプレイヤー自体もファンアイテムになるんですね。 遠藤:そうです。そこまで戦略的にできるわけです。 ──なるほど。 遠藤:アパレルメーカーさんもカセットプレーヤーを作られていたりして、カセットって見た目の可愛らしさとか色の展開も含めて、非常にファッションとの結びつきもあるんですよね。 ──音楽再生機はスマホしか知らない世代にとって、カセットにはファッション性も関わってくるんですね。 遠藤:まず形の可愛らしさですよね。見たことないシェイプなんですよ。これに音が入っているっていうのが非常に新しいんです。 ──なるほど、「新しいアイテム」なのか。 遠藤:レコードもカセットも聴くときに儀式がありますよね。レコードジャケットから出して、ターンテーブルに乗せて回転させて、で、針を落として、ある意味ゆっくりと向かい合う。カセットもそうで、プレーヤーを開けてカセットを入れてプレイボタンを押す。通常は、皆さんプレイリストでどんどん曲が流れてきて、それを聴いているんですけど、カセットやレコードってアーティストのライブとかと同じで、基本的にセットリストの通りに聴かなきゃいけないものですから、自分の推しているアーティストのメッセージ性を非常に受けやすいという側面があると思っています。で、A面からB面に替えるときにひっくり返さなきゃいけなくてですね、その手間がまた新しいんですよ。 ──サブスクのプレイリストで受動的に曲に触れるのではなく、まず何を聴くのかを自分で決めるという時点で、音楽に対する姿勢が違いますよね。曲に対する期待感が自ずと上がり聴こえ方も変わってくる。 […]

The post 【インタビュー】「Cassette Week Japan」10年目に見る、カセットカルチャーの現在地 first appeared on BARKS.