LE SSERAFIMが7月19日および20日の2日間、台北のNTSUアリーナで<2025 LE SSERAFIM TOUR ’EASY CRAZY HOT’ IN ASIA>の台湾公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。 LE SSERAFIMの公演は台湾テレビ局“TTV”とニュース専門チャンネル“TVBS”で報道されるほど現地の関心を集めた。公演会場周辺の熱い反響と全席完売のニュースを伝えた現地メディアは、“LE SSERAFIMの人気を証明した”と評価している。 さらに、“アジアのマドンナ”と呼ばれる歌手ジョリン・ツァイ(Jolin Tsai)や、台湾の人気俳優ホ・グァンハンをはじめ、現地のトップスターたちがLE SSERAFIMの公演を観るために会場を訪れるなど、彼女たちのグローバルな影響力を示した。ジョリン・ツァイがK-POPアーティストを観るために来場したのは今回が初であり、これは現地でも大きな話題になったとのことだ。 また、ホ・グァンハンは2023年、LE SSERAFIMと共に「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」のダンスチャレンジ動画を撮影して反響を呼んだ経緯がある。ホ・グァンハンは公演会場の画面に映されると、「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」の振り付けを披露したほか、台湾の人気ロックバンドMayday(五月天)が、花を送ってLE SSERAFIMを応援した。 LE SSERAFIMは会場に響きわたる熱い歓声の中でステージに登場、3月に韓国リリースした5thミニアルバム『HOT』収録全曲をはじめ、メガヒット曲「FEARLESS」、「ANTIFRAGILE」などを披露しながら一気にステージを繰り広げた。 また、5人のメンバーが、時どき現地の言葉でファンとコミュニケーションを取ったほか、ジョリン・ツァイの名曲「Sun Will Never Set (日不落)」の一部を歌唱すると、会場が揺れるような歓声で会場を熱くした。さらもLE SSERAFIMは、とファンに向けて溢れんばかりの想いを語った。 「熱いエネルギーで歓迎してくれてありがとうございます。皆さんは原動力であり、私たちの力です。遠くから応援しに観に来てくださることは、簡単なことではないと分かっているので、その想いが本当に大切です。そして、韓国語の歌詞を一緒に歌ってくださり、改めて感動しました。言語が異なっても、心が通じれば真心が感じられるということを改めて実感しました」 「皆さんのキラキラした姿を守るために、これからもっと頑張らなければならないと思いました。私たちがいつもFEARNOT(ファンダム名)の皆さんの味方になります」 LE SSERAFIMの台北公演は、当初19日のみ開催される予定だったが、予約販売開始と同時に全席完売し、20日に追加公演の開催が決定。2日間ともに全席完売した。 LE SSERAFIMは台北公演を盛況裏に終え、7月25〜26日に香港、8月2日にマニラ、8月9〜10日にバンコク、8月16日にシンガポールで公演を続ける。香港、マニラ、シンガポールでの公演も全席完売するなど、世界各地でLE SSERAFIMの人気を証明した。 ■日本4thシングル「DIFFERENT」2025年6月24日(火)発売販売リンク:https://lesserafim.lnk.to/different_jpPR配信リンク:https://lesserafim.lnk.to/different_dgWE ▼CD全10形態【初回限定盤A】TYCT-39283 2,200円(税込)・CD (1枚)・フォトブック (60P)・リリックブック (4P)・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種・ユニットフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種・ロゴシール (1枚)【初回限定盤B】TYCT-39284 2,200円(税込)・CD (1枚)・フォトブック (60P)・リリックブック (4P)・セルフィーフォトカード (1枚) […]

