パク・ユチョンが8月20日、日本で二枚目のミニアルバム『Metro Love』をリリースすることが決定した。 「シンプルながらも複雑さの中に人々の感性があり、華やかさの中にも悲しみがあり、熱い情熱の中に寂しさが常に共存し、私たちは多様な音の中で生きています。 いろいろなあなたの音の中に溶け込める音。それがMetro loveです」──パク・ユチョン 『Metro Love』は新しく設立された“Melvista Record”の第一弾として、前作『Where I Walk』から8ヵ月ぶりにリリースされるもの。タイトルはユチョン自ら考案した。 リード曲にしてダンスナンバー「MOON」は妖艶で激しいダンスが見どころ。その他、TVドラマ「ももの唄」エンディングテーマでありバラード曲「Love to miss you」、映画『SENTIENTGAME』主題歌「なにから話そう」、3×3 プロバスケチーム 上野原サンライズ公式ソング「24 Seconds」などタイアップ曲も満載だ。 またこのアルバムリリースに先駆けて<PARK YUCHUN Fan Con2025 Metro Love>が8月1日に神奈川・KT Zepp Yokohama、8月2日に大阪・Zepp Osakabayside、8月4日に東京・Zepp Hanedaで開催されることも決定している。 ■PARK YUCHUN 日本2ndミニアルバム『Metro Love』2025年8月20日(水)リリース【初回限定盤(CD+PHOTO BOOK)】YZCW-2005 \4,400(税込)【通常盤(CD)】YZCW-2006 \2,750(税込)▼CD収録曲 ※初回限定盤・通常盤共通1 MOON2 24 Seconds3 なにから話そう4 Love to miss you5 MOON-Instrumental-6 24 Seconds-Instrumental-7 なにから話そう-Instrumental-8 Love to miss you-Instrumental- ■<PARK YUCHUN […]

