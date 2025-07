◆早見優、娘とハノイでベトナム料理教室に参加

【モデルプレス=2025/07/22】歌手の早見優が22日、自身のInstagramを更新。ハノイでの料理教室の様子を公開し、反響が寄せられている。早見は「ハノイで料理教室に参加。大好きなベトナム料理を自宅で再現するのが楽しみ」とベトナム旅行での体験を報告。英語でも「Took a cooking class in Hanoi. Excited to make some of my favorite Vietnamese dishes」と投稿し、現地での料理教室への参加を明かしている。

写真では、赤いトップスと黒いエプロン姿の早見と、同じく黒いエプロンを着用した娘が笑顔で並ぶ姿が写されており、親子で料理を楽しむ微笑ましい様子が印象的な1枚となっている。この投稿に、ネット上では「素敵な写真」「エプロン似合ってる」「仲良し親子」「美人母娘」「楽しそう」「食べに行きたい」といった声が上がっている。早見は1996年に一般男性と結婚。2001年に第1子となる長女、2003年に第2子となる次女を出産した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】