Áá¸«Í¥¡¢Èþ¿ÍÌ¼¤È¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¶µ¼¼¤Ø ¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/22¡Û²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥Î¥¤¤Ç¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá¸«Í¥¡¢Ì¼´é½Ð¤·¤ÎÎÁÍý¥·¥ç¥Ã¥È
Áá¸«¤Ï¡Ö¥Ï¥Î¥¤¤ÇÎÁÍý¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÊó¹ð¡£±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ÖTook a cooking class in Hanoi. Excited to make some of my favorite Vietnamese dishes¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¤¤¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÎÁá¸«¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¹õ¤¤¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ì¼¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÇÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá¸«¤Ï1996Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2001Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2003Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá¸«Í¥¡¢Ì¼´é½Ð¤·¤ÎÎÁÍý¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Áá¸«Í¥¡¢Ì¼¤È¥Ï¥Î¥¤¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¶µ¼¼¤Ë»²²Ã
Áá¸«¤Ï¡Ö¥Ï¥Î¥¤¤ÇÎÁÍý¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÊó¹ð¡£±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ÖTook a cooking class in Hanoi. Excited to make some of my favorite Vietnamese dishes¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá¸«¤Ï1996Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2001Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2003Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û