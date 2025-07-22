¡Ö¹ÝÅ´µ¡¿À¡Ê¥¢¥À¥Þ¥¹¥Þ¥¥Ê¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡ÖAM-T02 ¥×¥ì¥À¥¥ó¥°¡×¤¬8·îÍ½Ìó³«»Ï·èÄê¡ª
¡ÚAM-T02 ¥×¥ì¥À¥¥ó¥°¡Û Í½Ìó³«»Ï¡§8·îÍ½Äê È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖT-SPARK¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖAM-T02 ¥×¥ì¥À¥¥ó¥°¡×¤ò8·î¤ËÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖT-SPARK ¸ø¼°¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¼ê¤Ë½Æ¤ò¡¢º¸¼ê¤Ë·õ¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖAM-T02 ¥×¥ì¥À¥¥ó¥°¡×¤ÎÍº»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ADAMAS MACHINA SERIES- T-SPARK ¸ø¼° (@tspark_official) July 22, 2025
NEXT NEW TRANSFORMERS
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡¡¡¡AM-T02 ¥×¥ì¥À¥¥ó¥°
¡¡¡¡2025Ç¯8·îÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬ #¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー#TRANSFORMERS#¥¢¥À¥Þ¥¹¥Þ¥¥Ê#ADAMASMACHINA pic.twitter.com/Cxvesd4okJ
(C)£Ô£Ï£Í£Ù