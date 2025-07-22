¸µÆü¥Æ¥ì¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¢ÀÔ»³ËãÍý»Ò¤ËµÀ±àº×¹ßÎ×à±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËµÓ¸÷¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖÂÓ¤ÎÇ¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡×
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¯
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÔ»³ËãÍý»Ò(45)¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤ÊµÀ±àº×Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµÀ±àº×¤Ç¤ÏÍá°á¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤ÎÍá°á»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£²ó¤ÏÇòÃÏ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥é¤ÎÍá°á¤Ë¡¢Ç¤ÎÂÓ¡ªÈ±¤Ë¤Ï¥¥é¥¥é¤Î¤ª²Ö¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÀ±à¤ÎÅô¤¬ÍÉ¤ì¤ëµþÅÔ¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Ä©Àï¤â
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍá°á¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËãÎ¤»Ò¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖÂÓ¤ÎÇ¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÔ»³¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£2004Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢10Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢14Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£