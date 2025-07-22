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Åì·Ð106ÅÙ25Ê¬ (106.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ÆîÂ¦ 330 km (180 NM)
ËÌÂ¦ 165 km (90 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ20ÅÙ20Ê¬ (20.3ÅÙ)
Åì·Ð105ÅÙ35Ê¬ (105.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ÆîÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    990 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ20ÅÙ20Ê¬ (20.3ÅÙ)
Åì·Ð104ÅÙ05Ê¬ (104.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    105 km (57 NM)
 

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