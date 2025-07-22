『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、公開3日で興収55.2億円のメガヒット！ オープニング成績＆初日成績＆単日成績の歴代No.1達成
7月18日より公開となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、7月18日〜20日の公開3日間で観客動員384万3613人（興行収入55億2429万8500円）を記録。日本映画史上、3つの興行成績の記録を更新したことが分かった。
【写真】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』場面写真
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
7月18日より公開となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、2020年10月に公開し日本映画として歴代No.1 のオープニング成績、初日成績、単日成績の記録を更新した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（公開3日間 観客動員342万人、興行収入46.2億円）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という、3つの記録を更新した。（興行通信社調べ）
また、祝日となった7月21日を含む公開4日間では観客動員516万人、興行収入73.1億円を記録している。
【興行成績】
■7月18日（金）〜21日（月・祝）までの公開4日間興行成績
7月18日（金） 観客動員：1,155,637人 興行収入：1,646,054,200円 ※初日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
7月19日（土） 観客動員：1,266,172人 興行収入：1,840,424,100円
7月20日（日） 観客動員：1,421,804人 興行収入：2,037,820,200円 ※単日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
7月21日（月・祝） 観客動員：1,320,735人 興行収入：1,791,548,300円
■7月18日（金）〜20日（日）3日間興行成績合計
観客動員：3,843,613人 興行収入：5,524,298,500円 ※オープニング成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
■7月18日（金）〜21日（月・祝）4日間興行成績合計
観客動員：5,164,348人 興行収入：7,315,846,800円
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。
【写真】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』場面写真
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
また、祝日となった7月21日を含む公開4日間では観客動員516万人、興行収入73.1億円を記録している。
【興行成績】
■7月18日（金）〜21日（月・祝）までの公開4日間興行成績
7月18日（金） 観客動員：1,155,637人 興行収入：1,646,054,200円 ※初日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
7月19日（土） 観客動員：1,266,172人 興行収入：1,840,424,100円
7月20日（日） 観客動員：1,421,804人 興行収入：2,037,820,200円 ※単日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
7月21日（月・祝） 観客動員：1,320,735人 興行収入：1,791,548,300円
■7月18日（金）〜20日（日）3日間興行成績合計
観客動員：3,843,613人 興行収入：5,524,298,500円 ※オープニング成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
■7月18日（金）〜21日（月・祝）4日間興行成績合計
観客動員：5,164,348人 興行収入：7,315,846,800円
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。