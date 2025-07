ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のスペシャルなカフェが東京・愛知・大阪で開催決定!

“Always with you”をコンセプトにした世界観の中で、ベイマックスと一緒にゆっくりと流れる癒やしのカフェタイムが楽しめる「ベイマックス」OH MY CAFEが期間限定でオープンします☆

ディズニー「ベイマックス」OH MY CAFE

スケジュール:

東京/渋谷:BOX cafe&space GEMS渋谷店開催期間:2025年8月8日(金)〜9月21日(日)所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店開催期間:2025年8月28日(木)〜9月28日(日)所在地:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店開催期間:2025年8月28日(木)〜9月28日(日)所在地:大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE 大阪 6階

予約方法:2025年7月22日(火) 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金:770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

2014年に日本で公開されたディズニー映画『ベイマックス』

空気の詰まった柔らかボディのケア・ロボット「ベイマックス」をはじめとした個性的なキャラクターと感動的なストーリーで、世界中で大人気の作品です。

今回、“Always with you”をコンセプトにした、ひとりひとりの心に寄り添う、ケア・ロボット「ベイマックス」と一緒にリラックスタイムが楽しめるようなカフェ「ベイマックス」OH MY CAFEがオープン!

サンフランソーキョーをイメージしたカラフルな世界観の中で、工夫を凝らしたメニューを味わいながら、「ベイマックス」と一緒にゆっくりと流れる癒やしのカフェタイムが楽しめます☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナルメモ帳」

事前予約者限定のカフェ利用特典として「オリジナルメモ帳」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全4種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※柄は選べません

カフェメニュー

カフェメニューには「ベイマックス」にフォーカスしたインパクト抜群なフォトジェニックで楽しいプレートメニューをラインナップ。

そのほか、力士姿の「ベイマックス」をイメージした、くすっと笑えるヨーグルトスムージーなどの楽しいドリンクメニューも登場。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーな内容になっています。

絆のハンバーグプレート

価格:1,890円(税込)

「ベイマックス」が「ヒロ」を助けるシーンをイメージした「絆のハンバーグプレート」

船をイメージしたハンバーグとナポリタンのプレートです。

サンドイッチプレートwithモチ

価格:1,890円(税込)

「ベイマックス」と「モチ」をイメージした「サンドイッチプレートwithモチ」

ツナサンドイッチとクリームパスタのプレートです。

冷製カラフルうどん

価格:1,790円(税込)

はんぺんで「ベイマックス」を表現した「冷製カラフルうどん」

カラフルな野菜をたっぷり使用した冷製うどんです。

HUGGABLE♡ミルクゼリー

価格:1,590円(税込)

ビッグ・ヒーロー6の仲間たちがハグしているような「HUGGABLE♡ミルクゼリー」

ミルクゼリーとフルーツ、白玉のプレートです。

<SUMO>ヨーグルトスムージー

価格:1,190円(税込)

力士姿の「ベイマックス」をイメージした「<SUMO>ヨーグルトスムージー」

ストロベリー風味に仕上げられた、爽やかな飲み口のスムージーです。

※アクリルマドラーは追加料金で購入できます

<ONSEN>フルーツミルク

価格:990円(税込)

湯上がりに飲みたくなる味わいに仕上げられた「<ONSEN>フルーツミルク」

フルーツ風味をベースにしたミルクドリンクです。

※アクリルマドラーは追加料金で購入できます

<TONO>グレープジュース

価格:990円(税込)

殿姿の「ベイマックス」をイメージしたグレープジュース。

フォトジェニックなアクリルマドラーも付いてきます。

※アクリルマドラーは追加料金で購入できます

アイスティー

価格:690円(税込)

オリジナルボトルで提供されるデカフェのアイスティー。

ボトルにプリントされた「ベイマックス」がかわいい☆

※オリジナルボトルは追加料金で購入できます

ホットティー

価格:690円(税込)

オリジナルマグカップで提供される、デカフェのホットティー。

カフェインを取り除いた飲みやすいドリンクです。

※オリジナルマグカップは追加料金で購入できます

ホットコーヒー

価格:690円(税込)

オリジナルマグカップで提供されるデカフェのホットコーヒー。

カフェメニューとも相性抜群です。

※オリジナルマグカップは追加料金で購入できます。

スーベニア

対象メニューを注文し、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

マグカップやアクリルマドラー、白雲石コースター、スクエアボトルが販売されます。

マグカップ

価格:2,310円(税込)

対象メニュー:<SUMO>ヨーグルトスムージー/<ONSEN>フルーツミルク/<TONO>グレープジュース/アイスティー/ホットティー/ホットコーヒー

購入制限:1メニューにつき1点

ドリンクとセットで購入できるオリジナルマグカップ。

「ベイマックス」が「モチ」や大きなハートをぎゅっと抱きしめる姿がプリントされています。

アクリルマドラー

価格:990円(税込)

種類:ランダム8種

対象メニュー:<SUMO>ヨーグルトスムージー/<ONSEN>フルーツミルク/<TONO>グレープジュース/アイスティー/ホットティー/ホットコーヒー

購入制限:1メニューにつき8点

ドリンクとセットで購入できるアクリルマドラー。

様々なコスチュームを着た「ベイマックス」デザイン全8種の中から好きな柄を選べます。

白雲石コースター

価格:1,320円(税込)

対象メニュー:<SUMO>ヨーグルトスムージー/<ONSEN>フルーツミルク/<TONO>グレープジュース/アイスティー/ホットティー/ホットコーヒー

購入制限:1メニューにつき1点

ドリンクとセットで購入できる白雲石コースター。

両手でピースサインをする「ベイマックス」がレイアウトされています。

スクエアボトル

価格:1,650円(税込)

対象メニュー:<SUMO>ヨーグルトスムージー/<ONSEN>フルーツミルク/<TONO>グレープジュース/アイスティー/ホットティー/ホットコーヒー

購入制限:1メニューにつき1点

ドリンクとセットで購入できるスクエアボトル。

持ち運びにも便利なクリアタイプのドリンクウェアです。

ランダムグッズ/オリジナルグッズ

劇中の印象的な姿をセレクトしたワクワク感が楽しいランダムグッズが登場。

さらにファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズもラインナップされます。

ステッカー

価格:605円(税込)

種類:ランダム10種

作中の思い出深いシーンをチェキ風に切り取ったステッカー。

ハンドタッチで描かれたロゴやモチーフがポイントです。

アクリルキーホルダー

価格:825円(税込)

種類:ランダム7種

バッグやリュックに付けて「ベイマックス」と一緒にお出かけができるアクリルキーホルダー。

両腕に小鳥がとまる姿や「モチ」と共にリラックスタイムを過ごすアートなどが展開されます。

アクリルスタンド

価格:1,375円(税込)

種類:ランダム7種

武道や観光、忍者、殿様スタイルなど様々な「ベイマックス」をデザインしたアクリルスタンド。

温泉に入り火照った姿や新聞紙を片手にスーツを着た姿などがユニークです。

もちもち缶バッジ

価格:935円(税込)

もちもちとした素材を使用した缶バッジもラインナップ。

赤いパワードスーツからのぞくぷにぷにのお腹をつつく姿がとってもキュート☆

巾着

価格:1,430円(税込)

「ベイマックス」のボディカラーが映える、ターコイズブルーを基調にした巾着。

オモテ、ウラ面で異なるアートが楽しめるのもポイントです。

エコバッグ

価格:2,750円(税込)

「ベイマックス」の総柄アートを使用したエコバッグ。

「ベイマックス」のお顔がデザインされたポケットに入れて携帯できます。

バルーンキーホルダー

価格:1,100円(税込)

風船のように膨らんだバルーンキーホルダー。

「ヒロ」を抱っこする「ベイマックス」の姿が印象的です。

カードケース

価格:1,650円(税込)

観光を楽しむ「ベイマックス」をデザインしたカードケース。

ケースにプリントされた”OSHI”のもじもインパクト大!

サンフランソーキョーをイメージしたカラフルな世界観の中で、工夫を凝らしたメニューが味わえるスペシャルカフェ。

2025年8月8日からのBOX cafe&space GEMS渋谷店を皮切りに愛知・大阪に順次オープンする「ベイマックス」OH MY CAFEの紹介でした☆

