¥Ð¡¼¥à¾õ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤¬È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤¹¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥¹¥¯¥ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡Ù

ハーバー研究所『スクワクレンジングバーム』

容量・価格:90g(約1ヶ月分) 2,420円(税込) (スパチュラ付き)

ハーバー研究所は、うるおい成分スクワランをバーム状に固めたメイク落とし『スクワクレンジングバーム』を2025年9月19日(金)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売。

『スクワクレンジングバーム』は、うるおい成分スクワランをバーム状に固めた贅沢なメイク落とし。

肌の上にのせると体温でとろけ、汚れを絡め取ってするりと落とします。

スクワランが肌を柔らかくほぐしながら、メイクや毛穴の汚れ、古い角質までスッキリ。

クッション性が高く、肌に負担をかけずにしっとりなめらかに洗い上げます。

さらに、皮膚コンディショニング成分のセイヨウナシエキス※1、アロエベラ葉エキス、マンダリンオレンジ果皮エキスを配合。

キメの整った明るくなめらかな肌へ導きます。

特長

◎うるおい成分スクワランをバーム状に固めた贅沢なクレンジング。

メイクや汚れをしっかり落としながら、肌に必要なうるおいを残し、秋冬の乾燥しがちな肌をしっとりなめらかに洗い上げます。

◎肌にのせると体温でとろりと溶け、汚れを絡め取り、浮かすように落とします。

◎皮膚コンディショニング成分のセイヨウナシエキス※1、アロエベラ葉エキス、マンダリンオレンジ果皮エキスを配合、つるんとキメの整った明るい肌に導きます。

◎ふんわりとほのかに香る天然ローズ※2の香り。

<使用方法>

顔・手が乾いた状態でさくらんぼ大をスパチュラで手に取り、両手を合わせて手のひらで軽く温めます。

顔全体に広げ、円を描きながらやさしくマッサージするようにメイクとなじませた後、ぬるま湯で丁寧に洗い流します。

白く濁ったお湯が透明になったら洗い流し終了です。

W洗顔は不要です。

※なくなり次第、終了となります。

※1 乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液 ※2 カニナバラ果実油

