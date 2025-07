SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の集合写真ビジュアルが、東京・渋谷駅に掲出された。さらなる審査に立ち向かうことになる4次審査進出者20人の発表に合わせ、27日まで参加者とSKY-HIの集合写真ビジュアルが期間限定で渋谷に掲出される。同オーディションでは10代の“夢の見方”をテーマに学校を舞台に審査が行われ、ビジュアルも教室内で撮影された“クラス集合写真”をイメージしたものになっている。

また、集合写真ビジュアル掲出期間には、東急田園都市線・渋谷駅地下1F改札外通路にて本オーディションの主題歌であるSKY-HI「At The Last」のOOH(屋外広告)も掲出されている。OOH掲出に連動し、期間限定で「At The Last」特設サイトにて参加者20人も出演する「At The Last」のパフォーマンス動画も視聴でき、広告や隣接する柱のQRコードからもアクセス可能となっている。同オーディションは、TBS『THE TIME,』(月〜金 前5:20〜前8:00)の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。