³¤Æ²Ä¾Ìé¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤äÍÍ¡¹¤ÊÊÑ¿È²»¤ò¼ýÏ¿¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖCSM¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡×

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダー555』より「CSMスマートバックル」の予約受付を2025年7月22日(火)12時に開始しました。

プレミアムバンダイ「CSMスマートバックル」

・価格 :17,600円(税込/送料・手数料別途)

・セット内容:スマートバックル(小)…1

スマートバックル(大)…1

ベルト帯…左右各1

ベルト留め…1

・商品サイズ:変身前再現状態…H約90mm×W約800mm×D約48mm

(胴回りサイズ:約75cm〜約92cm)

・電池 :LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です。

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月22日(火)12時〜2025年10月5日(日)23時予定

・商品お届け:2026年1月予定

・発売元 :バンダイ

特長

バンダイの持つ最新の技術・造形技法を用いて圧倒的なクオリティーを追求する、大人の為の変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称:CSM)」シリーズ。

その最新作として『仮面ライダー555』より、量産兵・ライオトルーパーの変身ベルト「スマートバックル」を商品化します。

スマートバックルのなりきりアイテムとしての立体化は本商品が初となります。

この商品最大の特徴として、スマートバックル本体は大小二つのパーツに分かれる仕様に。

スマートバックルは変身前後で形状が異なるため、その両方の再現を目指した分離・合体機構を搭載しています。

スマートバックル(小)とスマートバックル(大)を合体させることで、変身前の外観を再現。

この状態では、劇中で描写されたバックルを倒す変身シークエンスも再現可能です。

さらにスマートバックル(小)に直接ベルト帯を装着することで、変身後のライオトルーパーが装着している小さめの劇中イメージが再現可能となります。

また、変身者の海堂直也(演:唐橋充)のキャラクターボイスを録りおろしにて収録。

なりきり遊びの没入感を高めます。

加えて、TV本編・劇場版・Vシネクストそれぞれで異なる変身音や、ベルトを巻く音などの効果音を収録。

バックルを倒さずに変身した劇場版変身音は、天面の効果音ボタンを押すことで発動可能です。

