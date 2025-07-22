¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆàÎÉ¤Î½Ü¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥åÎÁÍýÅ¹¡¦ÆàÎÉ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÆàÎÉ¤Þ¤Û¤í¤Ð´Û¡×2³¬¡Ú¿·¶¶¡¦TOKi¡Û
¿©¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ç¡¼¥È¤ä²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤È¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤¥é¥ó¥Á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ø¤´¤Û¤¦¤Ó¥é¥ó¥Á¡Ù¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍýÅ¹¡ÖTOKi¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§¾åÅÄ²ÂÂå»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¥é¥ó¥Á1980±ß¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤â
* * * * * * *
ÆàÎÉ¤ÎÅÁÅý¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥â¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å
¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥ã¤ä¥¿¥Ñ¥¹¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁÇºà´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÅÁÅýÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Êµ»½Ñ¤ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇºÆ¹½À®¡£¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥åÎÁÍý¤ÇÉ¾È½¤Î°ì¸®¤¬¡¢¤³¤³¡ÖTOKi¡×¤À¡£
¿·¶¶¡ÖÆàÎÉ¤Þ¤Û¤í¤Ð´Û¡×¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÆàÎÉ¡×¤ÎÀ±¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¢¥³¥ë¥É¥¥¡×¤ÎÅìµþ»ÙÅ¹¤À¤±¤Ë¡¢°·¤¦¿©ºà¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Ãæ¿´¡£
¡ÖÆàÎÉ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¨Àá¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷ÅÚ¤äÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¹á¤ê¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÏÄ¹Ã«ÀîË¥·¥§¥Õ¡£ËÜÅ¹¤ÎÀîÅçÃè¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤«¤é¿ßË¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°ïºà¤À¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢Äã²¹Ä´Íý¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ÐÆþ¤ì¤·¤¿ÂçÏÂµí¤Î¥¢¥µ¡¼¥É¤ä¡¢»°ÎØÁÇÌÍ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Á´Î³Ê´ÌÍ¤ËÂçÏÂ´Ý²Ø»Ò¤Î¥Ù¥Ë¥¨¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¤Ê¤É¡¢ÆàÎÉ¤Î¿©ºà¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ì»®°ì»®¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆàÎÉ¤Î½Ü¤òÀå¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¿©¸å´¶¤â¥â¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£
¡ÖTOKi¡×Å¹Æâ¼Ì¿¿
TOKi¡Ê¤È¤¡Ë¡ÊÅìµþ¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¡Ë
¡ü½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-8-4 SMBC¿·¶¶¥Ó¥ë2³¬
¡üÅÅÏÃ¡§050¡¦5570¡¦5390
¡ü±Ä¶È»þ´Ö¡§12¡§00¡Á15¡§30¡ÊL.O.13¡§30¡Ë¡¢18¡§00¡Á22¡§00¡ÊL.O.19¡§30¡Ë Æü¡¦·îÍËµÙ
¡ü¥á¥Ë¥å¡¼¡§Ãë¡¿¥³¡¼¥¹¡Öespecial¡×6600±ß¡¿8250±ß¡ÊÂçÏÂµí¡Ë¡¢¡Öcomida¡×8800±ß¡¿1Ëü450±ß¡ÊÂçÏÂµí¡ËÌë¡¿¥³¡¼¥¹¡ÖTOKi¡×1Ëü1000±ß¡¿1Ëü2650±ß¡ÊÂçÏÂµí¡Ë ¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¿·¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.toki.tokyo/home-jp