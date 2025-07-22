「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」公開3日間で観客動員384万人、興行収入55.2億円を記録日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績トップに
【劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来】 7月18日より公開中
観客動員：1,155,637人
観客動員：1,266,172人
観客動員：1,421,804人
観客動員：1,320,735人
観客動員：3,843,613人
観客動員：5,164,348人
7月18日より公開されている「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開3日間（7月18日～7月20日まで）の観客動員および興行収入が発表された。観客動員数は384万3,613人、興行収入は55億2,429万8,500円。
この成績は、2020年10月に公開され、日本映画として歴代No.1のオープニング成績、初日成績、単日成績の記録を更新した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（公開3日間 観客動員342万人、興行収入46.2億円）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という、3つの記録を更新した（興行通信社調べ）。
また、連休中ということもあり、7月21日を含む公開4日間では観客動員516万人、興行収入73.1億円を記録した。
「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」興行成績
7月18日（金）～21日（月・祝）までの公開4日間興行成績
単日成績
7月18日（金）
観客動員：1,155,637人
興行収入：1,646,054,200円
※初日成績 歴代 No.1（興行通信社調べ）
7月19日（土）
観客動員：1,266,172人
興行収入：1,840,424,100円
7月20日（日）
観客動員：1,421,804人
興行収入：2,037,820,200円
※単日成績 歴代 No.1（興行通信社調べ）
7月21日（月・祝）
観客動員：1,320,735人
興行収入：1,791,548,300円
7月18日（金）～20日（日）3日間興行成績合計
観客動員：3,843,613人
興行収入：5,524,298,500円
※オープニング成績 歴代 No.1（興行通信社調べ）
7月18日（金）～21日（月・祝）4日間興行成績合計
観客動員：5,164,348人
興行収入：7,315,846,800円
7月19日、公開記念舞台挨拶の模様
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