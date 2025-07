【ハナコ(水着)】 受注期間:7月22日~9月17日 2026年8月 発売予定 価格:21,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「ハナコ(水着)」を2026年8月に発売する。受注期間は9月17日まで。価格は21,800円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、トリニティ総合学園に所属する補習授業部の「浦和ハナコ」が、夏を迎えて島を訪れた際の水着姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

Yシャツはクリア成型で若干肌が透けた表現となっており、上半身が濡れてビキニが透けた表現は、塗装で忠実に再現している。

髪の毛の繊細な造形と毛先のグラデーション塗装、ホース先端の水しぶき、砂浜ベースに至るまで、丁寧に作り込んでおり、また差し替えパーツとして可愛らしい「笑顔パーツ」が付属する。

「ハナコ(水着)」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約260mm(台座含む)

