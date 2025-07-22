±âÈþ¶õ¹Á¤Ç¤ÎÌîÀ¸À¸Êª»ý¤Á½Ð¤·87·ï¤Ç²áµîºÇÂ¿¡¡´Ä¶¾Ê¤¬·Ù¾âÌÄ¤é¤¹¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë±Æ¶Á½Ð¤ë¡×¼¯»ùÅç
ºòÇ¯ÅÙ¡¢±âÈþ¶õ¹Á¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÌîÀ¸À¸Êª¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬²áµîºÇ¹â¤Î87·ï¤À¤Ã¤¿¤È´Ä¶¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶¾Ê¤Ï2019Ç¯¤«¤é±âÈþ¶õ¹Á¤Ç¤Î²ÙÊª¸¡ºº¤ÇÆ°¿¢Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±âÈþ¶õ¹Á¤ÎÌîÀ¸À¸Êª¤Î»ý¤Á½Ð¤··ï¿ô¤Ï2019Ç¯ÅÙ¤Ï6·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Áý¤¨Â³¤±ºòÇ¯ÅÙ¤Ï87·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÈ¾¿ô¤¬Êá³Íµ¬À©ÂÐ¾Ý³°¤Î¥¢¥Þ¥ß¥·¥ê¥±¥ó¥¤¥â¥ê¤ä¥¢¥Þ¥ß¥Î¥³¥®¥ê¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊá³Í¤äÅç³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤ÏÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È´Ä¶¾Ê¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Ä¶¾Ê ¶½ÄÅ³¨Èþ¡¦¹ñÎ©¸ø±à´ÉÍý´±¡Ë¡Ö°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Î¸ÄÂÎ·²¤äÅçÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤¤¤º¤ì±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
´Ä¶¾Ê¤ÏÍèÅç¼Ô¤Ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÇÛ¤ê¡¢·Ù»¡¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦