¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¡¡Ö²£ÉÍ¶äÇè¡×ÄïÊ¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²áµî¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡¡¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ï¡ÖÃÏÌÓ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ê60¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùËÜ¤Ï16ºÐ¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹ÈÎï°Òá´¡Ê¥°¥ê¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸åÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Ï¤ª¤è¤½300ËÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¹ñÌ±ÅªÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ùËÜ¤¬³×¥¸¥ã¥ó¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È»Ñ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É»þÂå¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»þÂå¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¤Í¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥é¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿ùËÜ¤Ï¡Ö16¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Í¡£¡Ø²£ÉÍ¶äÇè¡Ù¤È¤¤¤¦Åö»þ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ÒÊ¬¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¡£¶äÇè°ì²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì²È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅèÂçÊå¤µ¤ó¤È¤«²æ¡¹¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÈÎï°Òá´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤È¤«¡¢´ä°æ¾®É´¹ç¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢°ì²È¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï¡Ö16¤«¤é20ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡×¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÆü¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¿¹Àî°ª¤Ï¡Öº£½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÄÅ·¡£¿ùËÜ¤Ï¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤ÏÃÏÌÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤³¤ìÃÏÌÓ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£