¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥É¥ë±ß¡¡Å¾´¹Àþ¶áËµ
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥É¥ë±ß¡¡Å¾´¹Àþ¶áËµ
149.69¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
149.56¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
149.15¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
147.68¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.51¡¡¸½ÃÍ
147.47¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
146.20¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
146.15¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
145.93¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
145.73¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
144.65¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
144.27¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
142.74¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤ÎÅ¾´¹Àþ¶á¤¯¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£°ì¡»ÆüÀþ¤¬¤¹¤°¾å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÀè¤Î¹âÃÍ¤Ë¶á¤¯Ã»´ü¤Î¾åÃÍÄñ¹³¤¹°ì½ç¤È¤·¤Æ°Õ¼±
149.69¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
149.56¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
149.15¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
147.68¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.51¡¡¸½ÃÍ
147.47¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
146.20¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
146.15¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
145.93¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
145.73¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
144.65¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
144.27¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
142.74¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤ÎÅ¾´¹Àþ¶á¤¯¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£°ì¡»ÆüÀþ¤¬¤¹¤°¾å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÀè¤Î¹âÃÍ¤Ë¶á¤¯Ã»´ü¤Î¾åÃÍÄñ¹³¤¹°ì½ç¤È¤·¤Æ°Õ¼±