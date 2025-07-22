¡Ö²¶¤È°ì½ï¤ËÌë·Ê¤ò¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤í¡©¡×¥É¥±¥ÁÃË¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ¤·¤¿½Ö´Ö
º£²ó¤Ï¡¢ÀáÌó¤¬¤¤¤¤¹¤®¤¿¡Ö¥É¥±¥ÁÃË¡×¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¡Ä¡×
¡Ö»ä¤ÎÈà»á¤Ï·ë¹½²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀáÌó¤¬¤¤¤¤¹¤®¤¿¥É¥±¥ÁÃË¤Ç¤¹¡£³°¿©¤·¤Æ¤âÀäÂÐ³ä¤ê´ª¤Ç¡¢Ôú¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥¼¥í¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÈà»á¤¬»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Á°¤«¤é¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÍ½Ìó¡£¿©»ö¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÊ·°Ïµ¤¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ä¤ê´ª¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¤½¤³¤Ç¡Ø²¶¤È°ì½ï¤ËÌë·Ê¤ò¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤í¡©¡Ù¡Ø¤³¤ì¤¬²¶¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£