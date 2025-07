クリス・ポールが復帰したクリッパーズ「彼が戻ってきてくれて我々は幸運です」

7月22日(現地時間21日)。ロサンゼルス・クリッパーズは、フリーエージェントのクリス・ポールと契約を結んだことを発表した。40歳の大ベテランにとって、NBAキャリア21年目の今シーズンは、現役ラストシーズンになることが予想されている。

昨シーズンまでの20シーズンで、183センチ79キロのポイントガードはオールスターに12度、オールNBAチームに11度、オールディフェンシブチームに9度選ばれたほか、NBAの75周年記念チームにも名を連ねたレジェンド。

アシスト王に5度、スティール王に6度立った実績を持つ“ポイント・ゴッド”は、レギュラーシーズン通算1万2499アシストと2717スティールでいずれもNBA歴代2位を誇り、昨シーズンもサンアントニオ・スパーズで平均28.0分8.8得点3.6リバウンド7.4アシスト1.3スティールを残した。

クリッパーズでバスケットボール運営部代表を務めるローレンス・フランクは、リリースを通してポールのことをこう評している。

「クリスはクリッパーズのユニフォームを身にまとってきた選手たちの中で最もインパクトを放ってきた選手の1人であり、キャリアのこの章においてチームへ復帰してくれたことは適切です。クリスは並外れたボールハンドリングとプレーメーキング、シューティングで我々のバックコートを強化する助けとなるでしょう。彼は控えポイントガードとして加入し、Tルー(タロン・ルーHC)が求める役割をこなすことを楽しみにしています。彼はこのグループへ仲間入りすることを望んでいます。彼が戻ってきてくれて我々は幸運です」

2011 ➡️ 2025

Chris Paul is an LA Clipper once again pic.twitter.com/fqBMYJ30XB

- LA Clippers (@LAClippers) July 21, 2025