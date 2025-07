ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回はきれいに使えて機能的な、「ムーミン」デザインの洗い桶を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」洗い桶

価格:5,990円(税込)

サイズ:本体 幅約37.5、奥行約26.8、高さ約12.3cm

桶外寸 幅約37.5、奥行約26.5、高さ約12.3cm(内寸 幅約34.2、奥行約23.3、深さ約11.8cm)

立てた時 幅約37.5、奥行約13.5、高さ約26.5cm

立てるバーの幅約22cm

満水容量:約7.6リットル

重量:約650g

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※素材の特性上、製造工程でのキズや洗浄時の水滴跡が残る場合があります

ベルメゾンの「ムーミン」洗い桶は、18-8ステンレス製でサビにくく、きれいに長く使えるキッチングッズ。

マットな質感の中底には、「ムーミン」たちが遊ぶプリントが入っています!

サイドには水抜け穴が付いており、水がいっぱいになっても中の野菜などはこぼれにくい設計です。

裏面の両サイドには膨らみがあり、底全面が付かないから清潔に使えます☆

立てて乾かせるスタンドも付いているので衛生的。

きれいに長持ちする、使い勝手のいい洗い桶です!

さびにくいステンレス製で、長く使える機能的な洗い桶。

「ムーミン」洗い桶は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

