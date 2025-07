台湾のLASKO International Limited, Inc.が 独占代理店契約を締結！ピクセラ

ピクセラは、台湾におけるLaskoブランド(※1)の総代理店であるLASKO International Limited, Inc.と、台湾エリアにおける同社グループ製品の独占販売代理店契約を締結し、台湾市場に参入。

ピクセラ

ピクセラは、台湾におけるLaskoブランド(※1)の総代理店であるLASKO International Limited, Inc.と、台湾エリアにおける同社グループ製品の独占販売代理店契約を締結し、台湾市場に参入しました。

この契約により、同社グループのウェルネス&ライフスタイルブランド「Re・De(リデ)」は、2025年冬より台湾の主要家電量販店およびECサイトで順次展開を開始します。

■契約締結の背景

・台湾プレミアム家電市場の展開

台湾では消費者の可処分所得の上昇に伴い、調理・美容分野における高価格帯の家電製品への需要が高まっており、高い市場成長性が見込まれています。

・LASKO Internationalの現地販路における強み

Lasko(※1)は米国の扇風機・ヒーター市場でトップシェアを誇り、その総代理店であるLASKO Internationalは台湾全域に展開する主要なECプラットフォームに加え、40カ所の主要百貨店、流通大手COSTCOをはじめとする32社の大型実店舗販売店を有しており、非常に強力な市場浸透力を有しています。

・同社の海外成長戦略

同社は、2027年までにRe・Deブランドをアジアの主要5地域(台湾、韓国、中国、シンガポール、香港)へ展開する目標を掲げており、本契約はその第一弾となります。

■製品ラインアップと発売時期

台湾市場では、以下の製品を順次販売予定です。

・2025年12月:Re・De Hairdry(リデヘアドライ)

・2026年 1月:Re・De Pot(リデポット)

・2026年 3月:Re・De Range(リデレンジ)

いずれも日本市場で高い評価を得ているプレミアム家電であり、美しさと機能性を両立したデザインで、台湾の消費者に「Re・De」が提唱する「心地をリデザインする」新しいライフスタイルを提供します。

