<Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」>が9月、WOWOWにて放送・配信することが決定した。さらに、9月には『Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary ⼀挙放送スペシャル』と題して、過去ライブの4本を一挙に放送・配信する。 Mrs. GREEN APPLEが新しいエンタテインメントメディアとして立ち上げたイベントが<Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」>だ。6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された同イベントは、通常のライブやフェスとは異なり、ファッションや音楽、カルチャーが融合した未体験のエンタテインメントショー。この画期的なステージが初オンエアされる。 なお、WOWOWではデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEを2ヵ月連続で特集中。7月27日に神奈川・山下ふ頭特設会場で計10万人動員予定のデビュー10周年記念ライブが生中継で届けられるほか、8月3日にはWOWOWでリピート放送およびWOWOWオンデマンドでの1日限定のアーカイブ配信に加え、2023年のさいたまスーパーアリーナ公演、2024年の横浜スタジアム公演の過去ライブ2本もオンエアされる。 ■<Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』>9月放送・配信予定※放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信ありMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと“お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う”新たなエンタテインメントメディアをお届け。出演:Mrs. GREEN APPLE ほか収録日:2025年6月18日収録場所:神奈川 Kアリーナ横浜 ■『Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル』9月放送・配信予定※各番組、放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり▼ラインナップ<Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”><Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”><Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”><Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜> […]

