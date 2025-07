Maverick Momが、新曲「ジーニアス」を7月23日に配信することを発表した。 今作は、Maverick Momの代名詞となりつつあるカオスでポップなサウンドを軸に、ボーカル南出大史のハイトーンボイスが真っ直ぐに語りかけてくる楽曲だという。「儚夏」がSpotifyバイラルチャート5位にランクインするなどバンドが急速に注目を集める中、才能とは何なのかと自問自答をした1曲に仕上がっている。 誰しもがまだ見ぬ才能を持っており、誰しもに平等にチャンスは巡ってくる。この曲を聴いてくれているあなたにも、きっと誰にも負けない才能があるから、恐れずに1歩踏みだして欲しいというMaverick Momからのメッセージが込められているとのことだ。 なお9月6日には、東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにてバンド史上最大キャパでの自主企画イベント<フロンティア vol.1>が開催される。対バンにはOchunismが決定しており、追加ゲストは追って発表される予定だ。チケットは一般発売がスタートしているので、是非会場でMaverick Momのライブを体感してほしい。詳細はバンドのHPやSNSにて公開されている。 ◾️「ジーニアス」 2025年7月23日(水)リリース配信リンク:https://MaverickMom.lnk.to/Genius ◾️<Maverick Mom presents「フロンティア vol.1」> 2025年9月6日(土)会場 東京・SHIBUYA CLUB QUATTROOPEN/START 17:00 / 18:00 出演 Maverick Mom / Ochunism / and more…立見通常チケット \4,000(D代別)立見学割チケット \2,500(D代別)[チケット]https://eplus.jp/maverick-mom/ ※学割チケットは、公演当日に小学校、中学校、高等学校、高専、専門学校、大学、大学院に通っている学生が対象です。入場時、学生証を提示していただきます(小学生の学生証の確認はなし)。学生証の確認ができない場合は、一般チケットとの差額をお支払いいただきご入場となります。 関連リンク ◆Maverick Mom オフィシャルサイト◆Maverick Mom オフィシャルX◆Maverick Mom オフィシャルInstagram◆Maverick Mom オフィシャルYouTubeチャンネル◆Maverick Mom オフィシャルTikTok

