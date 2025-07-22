ELAIZA¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfantasy¡ÙÌÀÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ELAIZA¤¬¡¢¤ª¤è¤½4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfantasy¡Ù¤ò7·î23Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤Ë¡¢ÀèÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥Æ¥¥È¡¼LOVE¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖFantasy¡×¡¢¤Í¤°¤»¡£¡¦¤ê¤ç¤¿¤Á¤ÎÄó¶¡¶Ê¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡×¤Î¿·¶Ê3¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿Á´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¡Ö¥Æ¥¥È¡¼LOVE¡×¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡×¡¢NHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖUtopia¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¿Íºî»ì¤ÎºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¬ºêÂÎ°éÄó¶¡¶Ê¡Ö¤¿¤Þ¤·¤¤¡×¡¢¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡¦¼¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê¡ÖFREAK¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ELAIZA¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¼º³Ú±à¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎELAIZA¤Î²»³Ú¤ÎÊâ¤ß¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ◾️ELAIZA ¥³¥á¥ó¥ÈÆâ¾Ê¤·¤Æ¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬Â¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤È¤Æ¤âÂ¿ÍÍÀ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¤Ê¤ªELAIZA¤Ï¡¢7·î26Æü¤Ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿2025Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦ÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ ◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfantasy¡Ù2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹ [¼ýÏ¿¶Ê] 1. ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á 2. night walk £³. ¥Ô¡¼¥Á¥¸¥å¡¼¥¹ 4. META 5. ¤¿¤Þ¤·¤¤ (²¬ºêÂÎ°éÄó¶¡¶Ê) 6. FREAK¡¡¡Ê¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¼¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê¡Ë 7. Catch Up SANTA 8. ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É ¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥ß¥¨¥é¥Ó¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë 9. ¥é¥Ö¥³¥á¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿ (¤ê¤ç¤¿¤Á¡Ê¤Í¤°¤»¡£¡ËÄó¶¡¶Ê) ¡Ê¿·¶Ê¡Ë 10. Utopia ¡ÊNHK¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ë 11. ¥Æ¥¥È¡¼LOVE (¿·¶Ê) 12. Fantasy (¿·¶Ê) ◾️¡ãELAIZA LIVE 2025 ¡ÈDIVE¡É¡ä 2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«±é15:00¡¡¢ ³«±é19:00Åìµþ¡¦ÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ëhttps://ikedaelaiza.jp/news/detail/8BaZvD0BGrlPOvvI5QyX ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡ELAIZA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡ELAIZA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡ELAIZA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¢¡ELAIZA [¡Ä]
The post ELAIZA¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfantasy¡ÙÌÀÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹ first appeared on BARKS.