ELAIZAが、およそ4年ぶりにして2枚目のアルバム『fantasy』を7月23日にデジタルリリースすることを発表した。 本作は、2022年からデジタルリリースしてきた数々の楽曲に、先日リリースした「テキトーLOVE」、そしてアルバムタイトル曲でもある「Fantasy」、ねぐせ。・りょたちの提供曲「ラブコメみたいな恋をした」の新曲3曲を加えた全12曲を収録。「テキトーLOVE」、「わたしたち」、NHK「みんなのうた」に書き下ろした「Utopia」といった本人作詞の作品はもちろん、岡崎体育提供曲「たましい」、ポルカドットスティングレイ・雫プロデュース曲「FREAK」なども収録される内容盛りだくさんのアルバムとなっているという。ELAIZAのアルバムリリースはデビューアルバム「失楽園」以来となり、まさにその後のELAIZAの音楽の歩みがすべて詰まったアルバムに仕上がったとのことだ。 また、ホンアルバムのジャケット写真は、これまでリリースした楽曲のジャケット写真やアーティスト写真、ミュージックビデオ撮影時の写真を取り入れて制作している。 ◆ ◆ ◆ ◾️ELAIZA コメント内省して、立ち向かって、切り開いて、たまに立ち止まったり。人生のさまざまな側面をアルバムに詰め込みました。人が多様であるように、このアルバムもとても多様性に溢れていますが、面白がって好きになってもらえたら嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ なおELAIZAは、7月26日にこのアルバムを中心とした2025年2度目のライブを東京・竹芝ニューピアホールで開催する予定だ。 ◾️デジタルアルバム『fantasy』2025年7月23日(水)デジタルリリース [収録曲] 1. わたしたち 2. night walk 3. ピーチジュース 4. META 5. たましい (岡崎体育提供曲) 6. FREAK (ポルカドットスティングレイ雫プロデュース曲) 7. Catch Up SANTA 8. スクラップ&ビルド (アニメ『カミエラビ』OPテーマ) 9. ラブコメみたいな恋をした (りょたち(ねぐせ。)提供曲) (新曲) 10. Utopia (NHKみんなのうた) 11. テキトーLOVE (新曲) 12. Fantasy (新曲) ◾️<ELAIZA LIVE 2025 “DIVE”> 2025年7月26日(土)開演15:00 開演19:00東京・竹芝ニューピアホールhttps://ikedaelaiza.jp/news/detail/8BaZvD0BGrlPOvvI5QyX 関連リンク ◆ELAIZA オフィシャルサイト◆ELAIZA オフィシャルX◆ELAIZA オフィシャルInstagram◆ELAIZA […]

