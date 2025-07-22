ORANGE RANGE¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×·èÄê
ORANGE RANGE¤¬¡¢10·î17Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ËÜ±Ç²è¤Ï¡¢¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿µÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ¤È¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤Èà¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¼ò°æËã°á¤¬¡¢À¤Âå¤ò¸Ù¤¤¤À¿·Á¯¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ç¼Â¼Ì²½¤¹¤ë±Ç²è¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ç±é¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ã·Æ£½á¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£ºîÉÊ¡£ËÜÆü¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼çÂê²Î¤ÏORANGE RANGE¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¤Ë·èÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ±¤¸¤¯È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëË¨¤äÆü¸þ¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¡È¤é¤·¤µ¡É°î¤ì¤ë¶ÊÄ´¤È²Î»ì¤Ç¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£YouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¢£áÄ¿¿¤¢¤ß ¥³¥á¥ó¥È¼çÂê²Î¤ÏÆü¸þ¤¯¤ó¤«¤é¤ÏË¨¤¬¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤âÍ¥¤·¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÊ¹¤¯¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£ORANGE RANGE¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ï¸µ¡¹Êì¤È°ì½ï¤Ë¤è¤¯¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊý¤ËË¨¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¦µ¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¢£ORANGE RANGE ¥³¥á¥ó¥È±Ç²è¤ò¤ß¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷µã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÊ¤òÎ¥¤ì¤Æ¸«¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎáÄ¿¿¤µ¤ó¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆ±¤¸²Æì½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¤Ç¤Ï1¶ÊÄÌ¤·¤ÆºÇ½é¤ÏÈá¤·¤ß¤òÉÁ¤¡¢¸åÈ¾¤ÎÊý¤Ï±Ç²è¤Î¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤·¡¢À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ö¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö²Ö¡×¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È¸ì¤é¤ì¤ë±Ç²è¤È¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¢£±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³« ¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÉÂ¼å¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ºù°æË¨¡£15ºÐ¤ÎÅß¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤È°å»Õ¤«¤éÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿Ë¨¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Îº´Æ£Æü¸þ¤ËÆÍÁ³¹ðÇò¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯£²¿Í¤Ï¡¢Ë¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¹¥¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤È±Ê±ó¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ëþ·î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢Ë¨¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ë¨¤¬¾Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ13Ç¯¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢Ë¨¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£ ¡ÖÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î½ã°¦¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤È¤·¤Æ¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¤³¤Î½©¤Ä¤¤¤ËÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜºî¡£¥¥ã¥¹¥È¡¢À½ºî¿Ø¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ®¤¯¿ð¡¹¤·¤¤ÁÛ¤¤¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¢¡ºîÉÊ¾ðÊó¸¶ºî¡§³©Àî¤Ê¤ª¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡ËµÓËÜ¡§²¬ÅÄØªÏÂ´ÆÆÄ¡§¼ò°æËã°á²»³Ú¡§ÉÙµ®À²Èþ¼çÂê²Î¡§ORANGE RANGE¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¡ÊSony Music Labels Inc.¡Ë½Ð±é¡§áÄ¿¿¤¢¤ß¡¡ã·Æ£ ½á ¡¿ ¿ùÌîÍÚÎ¼¡¡Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ßÃÓÃ¼°É»ü¡¡¹õºêßêÂå¡¡µÈß·Í×¿Í°ËÆ£·òÂÀÏº¡¡Àôß·Í´´õ¡¡ÃÓÄÅ¾Í»Ò¡¡¶¶ËÜ¤¸¤å¤óÅÄÃæÎïÆà¡¡¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ¡ÊC¡Ë2025¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/¸ø¼°SNS¡§stmoon_movie ◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍçÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥ê¡¼¡×ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë ¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥Éhttps://orangerange.lnk.to/Hadashinoceccoli ◾️¡ãRANGE AID+ presents RWD¢« SCREAM 025¡ähttps://orangerange.com/feature/rwd025 ¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§5,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2F»ØÄêÀÊ¡§6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2F¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ »Ò¶¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á´¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¢¨¹Åç¡¦ÀÐÀî¸ø±é¤Ï1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦ Zepp Fukuoka¡¡16:45/17:302025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçCLUB QUATTRO¡¡16:45/17:302025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya¡¡17:30/18:302025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¡16:30/17:302025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL¡¡16:30/17:002025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS¡¡16:45/17:302025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo¡¡16:45/17:302025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡17:30/18:302025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡16:00/17:00 ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡ORANGE RANGE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
The post ORANGE RANGE¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×·èÄê first appeared on BARKS.