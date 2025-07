2025年10月18日(土)ヒューリックホール東京にて開催される未来古代楽団の5thライブ<未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』>に、ゲストアーティストとして声優・田野アサミ、そしてホロライブ3期生・不知火フレアの出演が発表された。どちらも未来古代楽団の世界に登場するのは初となる。 声優・俳優・ラジオパーソナリティと様々なフィールドで活躍し高い実力と知名度を誇る田野アサミだが、未来古代楽団の主宰・砂守岳央とは、RKBラジオ「もちこみっ!SP」(毎週土曜日25:00〜)でメインパーソナリティとして共演しており、その長きにわたる深い信頼関係が今回の出演につながったようだ。 異なるフィールドで活動してきた田野アサミの参加によって、本公演に新たな躍動感と奥行きがもたらされることとなる。 一方、歌唱力・表現力ともにトップクラスのVTuberとして高い人気を誇る不知火フレアは、過去においてオリジナル楽曲「ユグドラシル」を通じて未来古代楽団と深い縁を築いており、今回その関係が新たな形で結実することとなった。声の出演というかたちで物語世界に加わる不知火フレアの表現力が、ライブに華を添える。 なお、7月22日よりチケットプレオーダー受付(抽選)も開始となった。SOLDOUTが続いている人気公演のため、お早めのチェックを。 田野アサミ (タノアサミ) 1987年2月12日生まれ。兵庫県出身。2002年にボーカル&ダンスユニット「BOYSTYLE」のメンバーとしてデビュー。2007年にリリースされた「ココロのちず」はテレビアニメ『ONE PIECE』オープニングテーマに起用された。グループ解散後は、女優、タレント、モデルとして活躍。 2011年にテレビアニメ『トリコ』のヒロイン・リン役で声優デビュー。主な出演作に、『スマイルプリキュア!』(日野あかね/キュアサニー)、『ラブライブ!サンシャイン!!』(Saint Snow鹿角聖良)、『ゾンビランドサガ』(二階堂サキ)、『BURN THE WITCH』(ニニー・スパンコール)、オープンワールドRPG『原神』(シトラリ)など。また吹替作品にも多数出演しており、Huluプレムアム『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』、Netflix『ヴィラで始まる恋』、『スター・ウォーズ:アソーカ』などにメインキャラクターで参加している。 不知火フレア (シラヌイフレア) 「こんぬいー!ホロライブ3期生の不知火フレアだよ!」 人間とエルフのハーフエルフだよ! 普段は適当〜に楽しくやってるよ!君の力になりたいから困った時はいつでも頼ってね! 情に厚く涙もろい、褒められると嬉しいけど照れちゃうじゃん!へへへ!よろしくね! <未来古代楽団 祝祭あるいは断章4「聖なる月と魔なる星」> 2025年10月18日(土)17:00開場/18:00開演@ヒューリックホール東京東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11FMEMBER・砂守岳央(主宰)・松岡美弥子(ピアノ)・吉田和人(ギター)・吉田篤貴(ヴァイオリン)・竹岡きなり(コントラバス) ※初出演・田中教順(パーカッション)GUEST・安次嶺希和子・Lucia・田野アサミ ※初出演・不知火フレア(声の出演) ※初出演 料金:全席指定 7,500円(税込・ドリンク別)※入場時600円(税込)が必要になります。【プレオーダー受付 (抽選)】受付期間:7月22日(火)12:00 〜 7月31日(木)23:59チケット申込(特設サイト): https://tix.to/mko4_p ◆未来古代楽団オフィシャルサイト

