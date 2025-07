Wコラーゲン配合！ハーバー研究所『みちぷる スティック／みちぷる リッチ』

ハーバー研究所は、大人世代の美容意識の変化による悩みをケアし、自ら美しくなる力をサポートするゆらぎ美容ケアサプリメント、粉末タイプの『みちぷる スティック』、ドリンクタイプの『みちぷる リッチ』を、2025年9月19日(金)より通信販売および全国のショップハーバーにて発売します。

ハーバー研究所『みちぷる スティック/みちぷる リッチ』

ハーバー研究所は、大人世代の美容意識の変化による悩みをケアし、自ら美しくなる力をサポートするゆらぎ美容ケアサプリメント、粉末タイプの『みちぷる スティック』、ドリンクタイプの『みちぷる リッチ』を、2025年9月19日(金)より通信販売および全国のショップハーバーにて発売。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

『みちぷる スティック』『みちぷる リッチ』は、生み出す力を助けるコラーゲン※2と体内に吸収されやすい高吸収型※3の2種類のコラーゲンを採用。

加えて、『みちぷる スティック』には、吸収率の高いアグリコン型の大豆イソフラボン※4を配合し、ゆらぎ世代のお悩みに寄り添い、ハリとうるおいのある毎日を応援します。

お好きな料理や飲み物に混ぜるだけで手軽に美容チャージができる粉末タイプのサプリメントです。

『みちぷる リッチ』は、Wコラーゲン※1の他、エクソソーム含有プラセンタ※5と3種類のビタミン※6を配合。

甘酸っぱい爽やかな北海道産ハスカップをメインにした、甘すぎないベリーミックス風味の美容ドリンクです。

粉末スティックタイプ、ドリンクタイプどちらにも大人女性の美容悩みにアプローチする厳選美容成分を配合。

女性特有のお悩みが気になる方、効率良く美容成分を摂取したい方におすすめです。

■ハーバー 内外美容(R)

「HABA(ハーバー)」の社名はHealth Aid Beauty Aidの略で、「美と健康を助ける」ことを意味しています。

ハーバーは創業以来、美しさには内側と外側からのケアが重要であると考え、「内外美容」を提唱しています。

美と健康は切り離して考えることはできません。

肌の美しさも同様、自然から授かった力を大切にし、健康に保つことで、いきいきと輝かせます。

※1 高吸収型コラーゲントリペプチド(魚皮由来コラーゲンペプチド)、美容成分産生型コラーゲンペプチド(豚由来コラーゲンペプチド) ※2 豚由来コラーゲンペプチド ※3 魚皮由来コラーゲンペプチド ※4 大豆エキス ※5 エクソソーム含有豚プラセンタエキス ※6 ナイアシン、ビタミンB1、ビタミンB6

みちぷる スティック

発売日 :2025年9月19日(金)

内容量 :87g【2.9g×30スティック】・約30日分

価格 :3,510円(税込)

一日摂取目安量:1日1スティック

摂取の方法 :摂取目安量を守り、お好きな料理やお飲み物に溶かしてお召し上がりください。

商品特長:

1. “Wコラーゲン※1&大豆イソフラボン※2”

生み出す力を助けるコラーゲン※3、分子量が小さく体内に吸収されやすい高吸収型コラーゲン※4の2種類を採用。

スティックタイプには毎日コツコツ美容体力をアップさせるために、生み出す力を助けるコラーゲンをメインに配合。

さらに大人女性の美容に嬉しい大豆イソフラボン※2をプラス。

ゆらぎがちな大人の若々しく美しい毎日を応援します。

2. 厳選した美容成分100%設計

香料、着色料、甘味料などを一切使用せず、配合している原料全てが美容成分。

美に欠かせないビタミン、ミネラルをはじめ、10種類の美容成分だけを使用したサプリメントです。

3. お好きな料理や飲み物が美容サプリメントに

「お好きな料理や飲み物を美容サプリメントに」をコンセプトにコーヒーやスープ、ヨーグルトなど様々な料理や飲み物に混ぜて利用できるよう、風味を損なわない厳選コラーゲンを使用。

持ち運びに便利なスティックタイプなので、いつでもどこでもサッと1スティック溶かして、手軽に美容チャージ。

※煮込み料理など、長時間加熱する調理はお控えください。

こんな方におすすめ

・手軽にコラーゲン、大豆イソフラボンを補いたい

・毎日こつこつと美のベースケアをしたい

・不要な添加物の摂取をせずに美容ケアをしたい

・1スティックで美容とゆらぎのケアをしたい

※1 高吸収型コラーゲントリペプチド(魚皮由来コラーゲンペプチド)、美容成分産生型コラーゲンペプチド(豚由来コラーゲンペプチド) ※2 大豆エキス ※3 豚由来コラーゲンペプチド ※4 魚皮由来コラーゲンペプチド

□栄養成分表示 [1スティック(2.9g)当たり]

エネルギー 11kcal、たんぱく質 2.5g、脂質 0g、炭水化物 0.1g、食塩相当量 0.05g、ビタミンC 113mg、ビタミンB1 1.4mg、ビタミンB6 1.6mg、カルシウム 18mg、大豆イソフラボン(アグリコン換算) 25mg

[製造時配合量] コラーゲンペプチド 2,500mg、ヒアルロン酸 10mg、エラスチン 10mg、白ぶどう果皮粉末 10mg

□原材料名

豚由来コラーゲンペプチド(豚肉を含む、ドイツ製造)、魚皮由来コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、ホエイミネラル(乳成分を含む)、大豆エキス、エラスチン、白ぶどう果皮粉末(白ぶどう(北海道産))/ビタミンC、ヒアルロン酸、ビタミンB6、ビタミンB1

※アレルギー物質 表示対象品目:乳成分・大豆・豚肉・ゼラチン

□保存方法

直射日光・高温多湿を避け冷暗所に保存してください。

□摂取上の注意

※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

1日の摂取目安量を守ってください。

※品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

※イソフラボンを含む他の特定保健用食品等の併用は避け、過剰摂取にご注意ください。

※妊娠・授乳中の方や乳幼児・小児は摂取をお控えください。

※体質に合わない時は使用をおやめください。

場合によっては医師にご相談ください。

※食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名を確認してください。

※開封後はなるべく早めにお召し上がりください。

※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

※製品により色や味にばらつきがでることがありますが品質に問題はありません。

※溶かすものにより白濁したり分離する場合がありますが、品質に問題はありません。

みちぷる リッチ

発売日 :2025年9月19日(金)

内容量 :30ml×10本・10日分

価格 :3,996円(税込)

一日摂取目安量:1日1本

摂取の方法 :摂取目安量を守りよく振ってからお召し上がりください。

商品特長:

1. “Wコラーゲン※1&エクソソーム含有プラセンタ※2”

スティックと同様に2種類のコラーゲンを採用。

すぐに美を底上げしたい女性のために、ドリンクタイプには体内に吸収されやすい高吸収型コラーゲン※3をメインに配合。

さらに再生医療でも注目されているエクソソームを含有したプラセンタ※2をプラス。

大人女性のゆらがない美しさを叶えていきます。

サポート成分として3種類の美容ビタミン※4を配合。

2. 北海道産ハスカップをメインに甘すぎないベリーミックス風味

30mlの小瓶ドリンクで、トロっとした濃厚な味わい。

甘酸っぱい爽やかな北海道産ハスカップにカシス、赤ブドウの果汁をブレンドし、大人向けの甘すぎない美容ドリンクです。

保存料、着色料不使用。

天然甘味料のステビアで自然な甘さに仕上げました。

3. 多忙な世代だから速攻美容

家事、育児、仕事、介護など多忙な毎日を過ごす大人女性。

美のモチベーションを上げたいときのスペシャルアイテムとして美活力を補います。

こんな方におすすめ

・手軽にコラーゲン、プラセンタを補いたい

・美味しく続けたい

・美のモチベーションを上げたい、スペシャルケアしたい

※1 高吸収型コラーゲントリペプチド(魚皮由来コラーゲンペプチド)、美容成分産生型コラーゲンペプチド(豚由来コラーゲンペプチド) ※2 エクソソーム含有豚プラセンタエキス ※3 魚皮由来コラーゲンペプチド ※4 ナイアシン、ビタミンB1、ビタミンB6

□栄養成分表示 [1本(30ml)当たり]

エネルギー 12kcal、たんぱく質 1.2g、脂質 0g、炭水化物 3.1g、食塩相当量 0.05g、ナイアシン 10.0mg

[製造時配合量] コラーゲンペプチド 1,000mg、エクソソーム含有豚プラセンタエキス 120mg

□原材料名

果実(ぶどう(イタリア)、ハスカップ、カシス)、還元麦芽糖水飴、魚皮由来コラーゲンペプチド、エリスリトール、エクソソーム含有豚プラセンタエキス、豚由来コラーゲンペプチド、白ブドウ果皮粉末/酸味料、安定剤(増粘多糖類)、香料、ナイアシン、V.B6、V.B1、甘味料(ステビア)、(一部に豚肉・ゼラチンを含む)

※アレルギー物質 表示対象品目:豚肉・ゼラチン

□保存方法:

直射日光・高温多湿を避け冷暗所に保存してください。

□摂取上の注意:

※妊娠・授乳中の方、体質に合わない方は使用をおやめください。

場合によっては医師にご相談ください。

※食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名を確認してください。

※開栓後はなるべく早めにお召し上がりください。

※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

※時間の経過や温度変化により液色が変化したり、内容成分が浮遊・沈殿することがありますが、品質に問題はありません。

※キャップの切り口や、突起部でケガをしないようにご注意ください。

※容器が破損する場合がありますので、加熱や冷凍、容器への衝撃を避けてください。

※内容液が衣服などに付着すると取れにくい場合があるのでご注意ください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Wコラーゲン配合!ハーバー研究所『みちぷる スティック/みちぷる リッチ』 appeared first on Dtimes.