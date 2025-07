¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤ÎLED¥é¥¤¥ÈÅëºÜ¡ªNGEL CHAMPAGNE¡ØNV Demi Sec Pastel Reverie(¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡¦¥ì¥ô¥ê)

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェル シャンパン)が、アタッシュケース『NV Demi Sec Pastel Reverie(パステル・レヴリ)』を発売します。

ANGEL CHAMPAGNE『NV Demi Sec Pastel Reverie(パステル・レヴリ)』

◆購入方法

発売日 : 2025年7月29日(火)

購入方法 : 公式オンラインショップ

2025年7月29日(火)より、公式オンラインショップで販売を開始します。

ANGEL CHAMPAGNEの人気コレクション「NV Demi Sec Series」から、全種類コンプリートの特別仕様アタッシュケースが登場。

6種すべてのボトルを美しく収める内部には、グラデーション仕様のLEDライトを搭載。

ふんわりと揺らめく光がシャンパーニュをやさしく照らし、ケースを開くたびに幻想的な輝きが広がります。

さらに、各ボトルのカラーに合わせたマカロン型スクイーズが付属。

手のひらサイズの可憐さと柔らかな感触が、洗練された世界観にさりげない遊び心とぬくもりを添えます。

静かに灯る光、整えられた色彩のバランス。

感性を研ぎ澄ます、穏やかで静謐なラグジュアリーな体験を堪能できます。

商品名:ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Pastel Reverie

価格 :779,680円(税込)

▼ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec

内容量 :750ml

原産国 :フランス

種類 :シャルドネ/ムニエ/ピノ・ノワール

アルコール度数:12.5%

新鮮なピーチとほのかにトーストされたプラリネの香りが絶妙なバランスを保っています。

また、さわやかなレモンの風味も併せ持っており、シャルドネの特徴的なフィニッシュは、スパイシーな香りの中に新たな熟成感をもたらします。

▼ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose

内容量 :750ml

原産国 :フランス

種類 :シャルドネ/ムニエ/ピノ・ノワール

アルコール度数:12.5%

魅力的なアロマは、チェリーやワイルドベリーを感じさせ、ほのかにトーストされた香りで包まれています。

口の中で広がる新鮮な果実味は、味わいを引き締め、シナモンを思わせるスパイシーな香りがフィニッシュで現れます。

成熟したリザーブワインの個性的なボディーが、味わいに奥行きを加えています。

ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Pastel Reverie(2)

ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Pastel Reverie(3)

