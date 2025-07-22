ÄÔ´õÈþ¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê²ÈÂ²¤Ç¥×¥ÁÎ¹¹Ô¤Ø¡Ö½Ð»ºÁ°¤Ê¤Î¤Ç±ó½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê²ÈÂ²¤Ç¥×¥ÁÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Î²ÆµÙ¤ßstart¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö½Ð»ºÁ°¤Ê¤Î¤Ç±ó½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¶áÊÕ¤Ç¥×¥ÁÎ¹¹Ô¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¾ì½ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¾å¤¬¤ë ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
21Æü¤ËÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤â¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö²æ¤¬²È¤Î²ÆµÙ¤ß ½Ð»ºÁ°¤Ë¶á¾ì¤Ç¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò ¤¢¤Ã¡¢³¤¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤èw¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£