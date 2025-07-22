『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』興収73.1億円。国内史上初、3つの興行成績記録更新
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
7月18日に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績が発表された。20日までの公開3日間の成績は観客動員数が384万人、興行収入が55.2億円で、日本映画史上で初めてオープニング成績、初日成績、単日成績の3つの記録を塗り替える快挙を達成した。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第2弾ポスター
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これまで日本映画として歴代No.1のオープニング/初日/単日成績を記録していたのは2020年公開『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』で、公開3日間の観客動員は342万人、興行収入は46.2億円だった。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開3日間での観客動員数は384万3,613人、興行収入は55億2,429万8,500円。また、祝日だった7月21日も含む公開4日間では、観客動員516万人、興行収入73.1億円を記録している。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』興行成績
7月18日(金)～21日(月・祝)までの公開4日間興行成績 7月18日(金)観客動員：1,155,637人 興行収入：1,646,054,200円 ※初日成績 歴代No.1(興行通信社調べ) 7月19日(土)観客動員：1,266,172人 興行収入：1,840,424,100円 7月20日(日)観客動員：1,421,804人 興行収入：2,037,820,200円 ※単日成績 歴代No.1(興行通信社調べ) 7月21日(月・祝) 観客動員：1,320,735人 興行収入：1,791,548,300円
7月18日(金)～20日(日) 3日間興行成績合計 観客動員：3,843,613人 興行収入：5,524,298,500円 ※オープニング成績 歴代No.1(興行通信社調べ)
7月18日(金)～21日(月・祝) 4日間興行成績合計 観客動員：5,164,348人 興行収入：7,315,846,800円
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7月19日には東京都内で舞台挨拶も行なわれた
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