¡Ö°ìÉ¼¤Î³Êº¹¡×¤¬ºÇÂç£³¡¥£±£²ÇÜ¡¡¡È»²±¡Áª¤ÎÌµ¸ú¡Éµá¤áÊÛ¸î»Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÄóÁÊ¡¡Ê¡°æÁªµó¶è¤ÈÂçºåÁªµó¶è¤Ç¤Ï³Êº¹£²¡¥£¹ÇÜ
¡¡ºÇÂç¤Ç£³¡¥£±£²ÇÜ¤Î¡Ö°ìÉ¼¤Î³Êº¹¡×¤òÀ§Àµ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»²µÄ±¡Áªµó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£²ó¤Î»²±¡Áª¤ÇµÄ°÷£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤Ê¡°æÁªµó¶è¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤ÅìµþÁªµó¶è¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö°ìÉ¼¤Î³Êº¹¡×¤¬£³¡¥£±£²ÇÜ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡°æÁªµó¶è¤ÈÂçºåÁªµó¶è¤Ç¤â³Êº¹¤Ï£²¡¥£¹ÇÜ¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤é¤¬Áªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÁÊ¤¨¤ÏÁ´¹ñ£±£´¤Î¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ê¤É¤Ç°ìÀÆ¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»²±¡Áª¤Î°ìÉ¼¤Î³Êº¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï£±£µ¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤Î¤¦¤Á£±£²¿Í¤¬¡Ö¹ç·û¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤¬¡Ö°ã·û¾õÂÖ¡×¡¢£±¿Í¤¬¡Ö°ã·û¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£