»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç»³·Á¸©¤¬¥È¥Ã¥×
»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·Á¸©¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç»³·Á¸©¤¬¥È¥Ã¥×
º£²ó¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î»³·Á¸©Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï£¶£²¡¥£µ£µ¡ó¤Ç¡¢Á°²ó£³Ç¯Á°¤ÎÁªµó¤ËÈæ¤Ù£°¡¥£¶£¸¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¸©¤ÎÁªµó¶è¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¬Á°²ó¤è¤ê£µËü£µ£°£°£°¿Í¤Û¤ÉÂ¿¤¤£²£·Ëü£±£·£³£°¿Í¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤éÅê³«É¼Æü¤¬£³Ï¢µÙ¤ÎÃæÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬ÅêÉ¼Î¨¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£