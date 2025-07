【RZ-045 サラマンダー】 12月 発売予定 価格:29,700円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-045 サラマンダー」を12月に発売する。価格は29,700円。

本商品は「ゾイド」シリーズよりヘリック共和国軍の巨大飛行ゾイド「サラマンダー」を新規造形で1/72プラモデル化したもの。

全高約310mmの巨体で、首、尾部を含めた各関節に加え、翼が大きく可動し様々なポージングが可能。各武装も別パーツ化され独立可動する。

頭部、背部コックピットのキャノピーが開閉、一般パイロットのフィギュアが付属し搭乗させることができる。足の爪は各指に加えかかと部分が大きく可動。また、胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱もできる。

また、ゴジュラスキャノン(別売)装備用のアタッチメントが付属し、背部パーツの差し替えで強化形態を再現できる。

5mm穴を装備した腹部差し替えパーツが付属し、フライングベース・ネオ(別売)に対応しアクションポーズを取らせた状態でディスプレイが可能。

その他、各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが付属する。

コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップ限定特典では「RPZ-01 サラマンダー 旧共和国仕様再現セット」が付いてくる。

