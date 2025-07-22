ËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Ê¡¢Ä¹½÷¤Î2ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡ÃçÎÉ¤··»Ëå¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨À®Ä¹ÅÁ¤¨¤ë¡ÖÁö¤ë¤³¤È¤ä¥×¡¼¥ë¤âÂç¹¥¤¤Ê³èÈ¯½÷»Ò¤Ë¡×¡¡É×¤Ï¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤Î¸Þ½½Íò·½Áª¼ê
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê41¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¤Í¡×ËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Ê¤ÎÄ¹½÷¡õÄ¹ÃË¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÌ¼¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤ä¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤¬Âç¹¥¤¡ªÁö¤ë¤³¤È¤ä¥×¡¼¥ë¤âÂç¹¥¤¤Ê³èÈ¯½÷»Ò¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤â³Ð¤¨¤Æ¡¢to you¡Á¤Î¤È¤³¤í¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤¾Ã¤¹¤È¤³¤í¤Ï´°àú¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢É÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹ÃË¡Ê6¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¸µµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹ ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¸Þ½½Íò·½Áª¼ê¡Ê45¡Ë¤È2013Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£18Ç¯10·îËö¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢23Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¤Í¡×ËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Ê¤ÎÄ¹½÷¡õÄ¹ÃË¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÌ¼¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤ä¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤¬Âç¹¥¤¡ªÁö¤ë¤³¤È¤ä¥×¡¼¥ë¤âÂç¹¥¤¤Ê³èÈ¯½÷»Ò¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤â³Ð¤¨¤Æ¡¢to you¡Á¤Î¤È¤³¤í¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤¾Ã¤¹¤È¤³¤í¤Ï´°àú¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢É÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹ÃË¡Ê6¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¸µµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹ ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¸Þ½½Íò·½Áª¼ê¡Ê45¡Ë¤È2013Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£18Ç¯10·îËö¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢23Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£