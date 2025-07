元宝塚歌劇団・星組男役スターで俳優の十碧れいや(38)が22日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。投稿で、「令和7年7月本日の退団7周年記念日に大切な皆様にご報告があります」と書き出し、「私事で恐縮ですが、この度結婚いたしました。退団から7周年という節目にこうして皆さまに直接ご報告できることを心から嬉しく思います」とつづった。お相手について「常に私を笑顔にしてくれる方」と説明。「プロポーズの際にも『will you marry me? yes or はい?』と書かれたサプライズの風船を用意してくれて『選択肢1つじゃん!!!笑』というように笑いを提供してくれました」と振り返り、「面白くてユーモア溢れるそんな温かい人柄に惹かれ、これからの人生を共に歩んでいくことを決めました」と紹介した。

また「これまで、応援してくださる皆さまのおかげで、宝塚現役時代、そして退団した今もお仕事にも真摯に向き合うことができています。その支えに改めて感謝の気持ちでいっぱいです」と伝え、「これからも変わらず、自分らしく頑張っていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。十碧は愛知県名古屋市、熱田高等学校出身。STLogue所属。元宝塚歌劇団・星組男役スター。2007年、星組公演『さくら』『シークレット・ハンター』で初舞台を踏む。18年7月、宝塚を卒業。その後、舞台『ル・シッド』(21年)、『Run For Your Wife』(23年)などで活躍した。