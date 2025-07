日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48 -愛は地球を救う-』(8月30日〜31日)では、東京・有明アリーナで『Song for Children! 24時間テレビチャリティーライブ』を開催する。『Song for Children! 24時間テレビチャリティーライブ』出演アーティストこのライブは、支援を必要とする子どもたちへのチャリティーを目的に実施。収益は、経費を差し引いた上で、全額寄付される。8月30日には、INI、EXILE、FRUITS ZIPPER。31日には、&TEAM、THE RAMPAGE with 「ランラン・ダンス天国」高校生ダンサー、NiziU、乃木坂46が出演がする。