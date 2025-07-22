²Æ»³¥·ー¥º¥óËÜÈÖ¡¡ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤¬Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ø½ÐÈ¯¡¡°ÂÁ´¤ÊÅÐ»³¤òÂ¥¤¹
²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Ë°ÂÁ´¤ÊÅÐ»³¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢22Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤¬Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ç¸©·Ù¤Î»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ°÷5¿Í¤¬·ãÎå¤ò¼õ¤±Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ø¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¿Ø¤È¤Ê¤ëÂâ°÷¤é¤Ï5Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨ÅÐ»³µÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÃã±±³Ù¡¦À»³Ù¤ÇÅÐ»³¼Ô¤ØÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÅÐ»³Æ»¤Î´í¸±²Õ½ê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸©·Ù »³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¡¡µÜ¾ëÅç ¿ò¿Í ·ÙÉôÊä¡Ë
¡Ö²Æ»³¤ÏµÞ¤ÊÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åß»³¤Ë¸Â¤é¤º´í¸±¤¬Â¿¤¤ÅÐ»³¤È¤Ê¤ë¡£ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤ÎÃæ¤ËÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤â¹Í¤¨·×²è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
µîÇ¯2024Ç¯¤Î²Æ¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÎÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç11·ï¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£