BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno13 A」、Xiaomi製スマートフォン「Redmi Note 14 Pro 5G」、モトローラ製スマートフォン「moto g05」の提供を2025年7月22日より開始します(注1)。

BIGLOBE「スマートフォン」3機種

BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno13 A」、Xiaomi製スマートフォン「Redmi Note 14 Pro 5G」、モトローラ製スマートフォン「moto g05」の提供を2025年7月22日より開始。

OPPO Reno13 A

OPPO独自のAIテクノロジーを搭載。

AI写真編集機能、翻訳など、日常に溶け込むAI利用体験を提供。

また、スリムなボディに45W急速充電(注2)に対応した5,800mAh大容量バッテリーを搭載。

最高水準のIP69防水防塵や米軍MIL規格認証(注3)をクリアし耐久性も安心。

Redmi Note 14 Pro 5G

2億画素カメラシステムを搭載。

強力なハードウェアと光学式手振れ補正を備え、鮮明なディテールと豊かな暗所撮影を実現。

また、6.67インチ 有機ELディスプレイは、鮮やかな色彩と没入感のある映像体験を提供。

さらにバッテリーの管理アルゴリズムがユーザーの毎日の充電習慣を学習し、バッテリー寿命を強化。

moto g05

上質な素材で作られた高級感のあるデザインの筐体に、大容量5,200mAhバッテリーを搭載。

また、バスブースト搭載のステレオスピーカーでパワフルな低音を実現。

ディスプレイは高輝度モードにより、屋外でもはっきり表示可能。

3機種ともバッテリー性能に優れ、BIGLOBEモバイルのエンタメフリー・オプション(注4)で動画を長時間お楽しみいただくのに最適です。

(注1)

BIGLOBEモバイルの契約が必要となります。

(注2)

充電器の使用に関する注意事項は安全ガイドを確認してください。

充電器は別売りです。

急速充電には対応充電器が必要です。

急速充電対応充電器はOPPO公式オンラインショップで購入できます。

(注3)

米国防総省が制定したMIL-STD-810H:method 516.8の耐衝撃テストをクリア。

(注4)

※ 記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

新端末料金表

プラン月額料金

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 独自のAI機能を備えた OPPO製スマートフォンなどをラインアップに追加!BIGLOBE「スマートフォン」3機種 appeared first on Dtimes.