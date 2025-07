¼Ò²ñ¤Î¤·¤¯¤ß¤òÄ¾ÀÜ¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¸³¡ªBIGLOBE¡Ø¤´¤Ã¤³¥é¥ó¥ÉEXPO¡Ù½ÐÅ¸

BIGLOBEはキッズスターが展開する子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』のリアル版『ごっこランドEXPO』に出展します。

■8月の出展スケジュールは以下の通りです

8月2日(土) イオンモール秋田(秋田県)

8月11日(月・祝日) アリオ八尾(大阪府)

8月16日(土) イオンモール沖縄ライカム(沖縄県)

『ごっこランドEXPO』は、累計800万ダウンロードの社会体験アプリ『ごっこランド』の世界観をリアルに体験できる無料イベントです。

全国のショッピングモール等で、『ごっこランド』に出店中の実在する企業やブランドの体験型コンテンツ(以下、ワークショップ)を実施し、社会のしくみを直接手に触れて、体験することができます。

今回、BIGLOBEでは、インターネットの仕組みや正しい使い方をお子さま向けにクイズ形式で学んでいただいたあとに、インターネットの象徴でもあるパソコンのキーボード型キーホルダーを自作していただくワークショップを開催します。

BIGLOBEは子ども向け無料社会体験アプリ『ごっこランド』に、プロバイダとして、ゲーム「びっぷるとインターネットをつなげよう!」を出店しています。

(初回のみアプリ起動時に「びっぷるとインターネットをつなげよう!」をそのままプレイ可能)

