±éÁÕ²ñ¤äÎ©»³¤Î¼«Á³¤ò³Ø¤Ö»¶ºö¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈËþºÜ¡ªÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡Ö»³¤ÎÆü¥Ç¥¤¥º¡×

「立山黒部アルペンルート」は、8月9日(土)〜11日(月・祝)の3日間限定のイベント「山の日デイズ」を開催します。

立山黒部アルペンルート「山の日デイズ」

実施期間:2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)

場所 :室堂ターミナル

詳細 :2025 立山黒部・なつたび

室堂ターミナルを中心に行われる様々なイベントを通して、さらに山に親しむことができる3日間です。

8月11日の「山の日」を含む3日間、演奏会や立山の自然を学ぶ散策イベントを楽しみながら、山に親しみ山の恩恵に感謝することを目的としたイベントです。

【「山の日デイズ」主なイベント内容】

■8月9日(土)富山県警察音楽隊演奏会

主に白バイ・パトカーに乗務している警察官と行政職員で編成され、それぞれの業務をしながら演奏活動を続ける警察音楽隊による演奏が、2025年初めて行われます。

日時 :8月9日(土)※時間未定

場所 :室堂ターミナル屋上

演奏曲目:アルペンマーチ・立山、地上の星、サウンド・オブ・ミュージックメドレーなど

■8月10日(日)環境省×立山黒部アルペンルート「ぶらっと立山めぐり」

日頃から国立公園の環境保全に取り組む「環境省」の自然保護官(レンジャー)や立山の地形・植物の専門家と一緒に散策をしながら、立山の自然について学べるイベントです。

※事前申し込み制(先着順)、空きがあれば当日参加可

(1)室堂平の地形の不思議コース 講師:立山カルデラ砂防博物館 丹保 俊哉氏

(2)立山の自然の守り方、楽しみ方コース 講師:NPO法人富山県自然保護協会 大宮 徹氏

日時: 8月10日(日)12:30〜14:00

場所: 室堂平周辺

■8月11日(月・祝)富山県立雄山高等学校吹奏楽部演奏会

美しく爽やかな夏山の中で、富山県立雄山高等学校(立山町)の吹奏楽部による演奏会を行います。

日時:8月11日(月・祝)12:30〜13:00

場所:室堂ターミナル屋上

【クラフトビールや地ビールも登場!】

イベント会場では、立山の麓・芦峅寺産ホップ使用のクラフトビール「立山之主」や、立山玉殿の湧水を使用した地ビール「星の空」なども販売します。

(※販売日程はイベントページを確認してください。)リラックスチェアやハンモックに座ってゆったりとビールを味わうことができます。

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢の区間は、ケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動しながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2025年度営業期間(予定):4月15日(火)〜11月30日(日)

