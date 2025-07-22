¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î²È¡×¤òÊç½¸¡ªÂè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
ÅìµþÅÔÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¶¨²ñ¤È¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñÅìµþÅÔËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢Âè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î²È¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Âè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
¢£ÂÐ¾Ý
ÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸
¢£Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯7·î22Æü(²Ð)¡Á9·î12Æü(¶â)¾Ã°õÍ¸ú
¢£±þÊçÍ×·ï
¡¦A4¥µ¥¤¥º(297¡ß210mm)¤«¤é»Í¤ÄÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º(540¡ß380mm)¤Þ¤Ç¤Î²èÍÑ»æ¤ËÉÁ¤¤¤Æ±þÊçÍÑ»æ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²èºà¤Ï¡¢¿åºÌ¡¦¥¯¥ì¥è¥ó¡¦¿§±ôÉ®Åù¤Ê¤ó¤Ç¤â²ÄÇ½¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëºîÉÊ¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡¦±þÊç¤Ï1¿Í1ºîÉÊ¡£
¡¦±þÊçºîÉÊ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤È¯É½¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
(±þÊçºîÉÊ¤ÏÊÖµÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£)
¡¦±þÊç¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ±°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤â¤·¤¯¤Ï±þÊçÍÑ»æ¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊçÊýË¡
¡Ö±þÊçÍÑ»æ¡×¤ò¾åµ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊ¤È±þÊçÍÑ»æ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í¹Á÷¤Ë¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ÷ÉÕÀè¡Û
¢©102-0093¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®1-8-13 Á´ÆüÅìµþ²ñ´Û
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñÅìµþÅÔËÜÉô
¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×·¸
¢£¾Þ¡¦¾Þ¶â
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²È¤Ç¾Þ¡×(1Ì¾)¡§¾Þ¶â5Ëü±ß
¡¦¡Ö¥ª¥â¥·¥í¾Þ¡×(1Ì¾)¡§¾Þ¶â3Ëü±ß
¡¦¡Ö¥³¥ó¤µ¤ë¡¦¥¢¥×¥ì¥¤¤¶¤ë¾Þ¡×(5Ì¾)¡§¿Þ½ñ¥«¡¼¥É(3Àé±ß)¡¦¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º
¡¦¡Ö¥é¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¾Þ¡×(5Ì¾)¡§¿Þ½ñ¥«¡¼¥É(3Àé±ß)¡¦¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º
¢£¿³ºº´ð½à
¡¦¿³ºº°÷(ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñÅìµþÅÔËÜÉô²ñ°÷)¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î¤â¤È¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿³ºº°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ(1)³¨¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢(2)³¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢(3)ÀâÌÀÍó¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢(4)»ñ»º²ÁÃÍ¤òÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥â¥·¥í¾Þ¤Ï¡¢¾åµ(1)¡Á(4)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤ò¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ë²ÌÈ¯É½
2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤Ë¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¶¨²ñ¤È¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñÅìµþÅÔËÜÉô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¶¨²ñ¤È¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñÅìµþÅÔËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢Âè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î²È¡×¤òÊç½¸¡ª
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
¢£Êç½¸¥Æ¡¼¥Þ
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤Î²È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤Î²È¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ(²Á³Ê)¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤äÀèÀ¸Åù¤Î¿È¶á¤ÊÂç¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î²È¡×¤òÊç½¸¡ªÂè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡× appeared first on Dtimes.