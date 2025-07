¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î²È¡×¤òÊç½¸¡ªÂè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×

東京都不動産鑑定士協会と公益社団法人全日本不動産協会東京都本部では、第5回「夢の家!!あったらいいな 絵画コンテスト」を開催し、自由な発想で描かれた「夢の家」を募集します。

第5回「夢の家!!あったらいいな 絵画コンテスト」

■対象

幼児・小学生・中学生

■募集期間

2025年7月22日(火)〜9月12日(金)消印有効

■応募要件

・A4サイズ(297×210mm)から四つ切りサイズ(540×380mm)までの画用紙に描いて応募用紙とともにお送りください。

・画材は、水彩・クレヨン・色鉛筆等なんでも可能。デジタル作品は不可。

・応募は1人1作品。

・応募作品は、オリジナルで他のコンテストやコンクールなどに応募していない未発表の作品に限ります。

(応募作品は返却できません。)

・応募には保護者の方の同意を必要とします。

※コンテスト特設ページもしくは応募用紙に記載の注意事項をご確認の上、ご応募ください。

■応募方法

「応募用紙」を上記の特設ページからダウンロードし、必要事項を記入ください。

作品と応募用紙をあわせて、郵送にてご応募ください。

【送付先】

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-8-13 全日東京会館

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部

「夢の家!!あったらいいな 絵画コンテスト」係

■賞・賞金

・最優秀賞「素敵な家で賞」(1名):賞金5万円

・「オモシロ賞」(1名):賞金3万円

・「コンさる・アプレイざる賞」(5名):図書カード(3千円)・公式キャラクターグッズ

・「ラビーちゃん賞」(5名):図書カード(3千円)・公式キャラクターグッズ

■審査基準

・審査員(不動産鑑定士、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部会員)による厳正な審査のもと受賞作品を選出します。

・審査員によって(1)絵そのもののほか、(2)絵のタイトル、(3)説明欄に書かれたストーリー、(4)資産価値を総合的に審査します。

なお、オモシロ賞は、上記(1)〜(4)について、審査員たちが思わず笑ってしまったユニークなものを賞します。

■結果発表

2025年11月28日(金)に、公益社団法人東京都不動産鑑定士協会と公益社団法人全日本不動産協会東京都本部のホームページにて発表します。

【企画概要】

■募集テーマ

あなたの夢の家を描いてください

※あなたが描いた夢の家に資産価値(価格)をつけてください。

小さいお子様の場合は自分一人で考えても良いですし、お父さんお母さんや先生等の身近な大人に相談しても構いません。

