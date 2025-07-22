38ºÐÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥ÁÆþ¾ì¡ªºÊ¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÍ¤êÆñ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç´¶ÌµÎÌ¡×¤À¤Ã¤¿¥ï¥±
Åì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
38ºÐ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¡¢12Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ëÄÌ»»143»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
½êÂ°¤¹¤ëFCÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿Ä¹Í§¤Ï¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè24Àá±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢3-2¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤Ï¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¡£
¡Ö¸½ÃÏ±þ±çÂâ¡£Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇPAPA¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡ØËÍ¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡©¡ª¡Ù¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¡¡¶ì¾Ð)
PAPA¤ÈÅÐ¾ì¤Ç¤¤ë»ö¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¥Ö¥é¥Ü¡¼¡Ù¤È£´ÃË»ù´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥°¤·¹ç¤¦
PAPA¤ÏËÜ»î¹çÁ°¤Ë£´ÃË»ù¤Î¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ½¸ÃæÎÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤ì¤µ¤¨¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡ªÀ¨¥Ã)
Ì£¥¹¥¿¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÆþ¾ì¶Ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¥«¥ª¥¹Ã£¡Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡Ë¤â´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ª¡ª
¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤Ï¤â¤¥¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Á¡¢Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÇÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¶ì¾Ð)
¤½¤ó¤Ê¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤Ê¥«¥ª¥¹Ã£¤ËÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¡Êµã¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë
¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÍ¤êÆñ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»ä¤Ï´¶ÌµÎÌ¡×
¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹Í§¤Ï»Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¡£Âç¶½Ê³¤Î²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤È²¹¤«¤¤¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ËÊ¿¤µ¤ó¤Ï´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¡ªJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È·ëº§¤·¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ë±ü¤µ¤ó5¿Í
¸½ºß14°Ì¤ÎFCÅìµþ¤Ï¡¢¼¡Àá2°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£