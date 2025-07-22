劇場版「鬼滅の刃」最新作、興行成績3つの記録更新 公開4日間で観客動員516万人・興行収入73.1億円を記録
【モデルプレス＝2025/07/22】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、7月18日より公開。20日までの公開3日間で、観客動員384万3613人（興行収入55億2429万8500円）を記録したことがわかった。
【写真】竈門炭治郎＆柱集結『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』ティザービジュアル
同記録は、2020年10月に公開し日本映画として歴代No.1のオープニング成績、初日成績、単日成績の記録を更新した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（公開3日間 観客動員342万人、興行収入46.2億円）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という、3つの記録を更新（興行通信社調べ）。また21日を含む公開4日間では観客動員516万人、興行収入73.1億円を記録した。（modelpress編集部）
【7月18日（金）〜21日（月・祝）までの公開4日間興行成績】
7月18日（金） 観客動員：1,155,637人 興行収入：1,646,054,200円 ※初日成績 歴代No.1（興行通信社調べ）
7月19日（土） 観客動員：1,266,172人 興行収入：1,840,424,100円
7月20日（日） 観客動員：1,421,804人 興行収入：2,037,820,200円 ※単日成績 歴代No.1（興行通信社調べ）
7月21日（月・祝） 観客動員：1,320,735人 興行収入：1,791,548,300円
【7月18日（金）〜20日（日）3日間興行成績合計】
観客動員：3,843,613人 興行収入：5,524,298,500円 ※オープニング成績 歴代No.1（興行通信社調べ）
【7月18日（金）〜21日（月・祝）4日間興行成績合計】
観客動員：5,164,348人 興行収入：7,315,846,800円
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◆劇場版「鬼滅の刃」無限城編、3つの興行成績の記録更新
同記録は、2020年10月に公開し日本映画として歴代No.1のオープニング成績、初日成績、単日成績の記録を更新した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（公開3日間 観客動員342万人、興行収入46.2億円）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という、3つの記録を更新（興行通信社調べ）。また21日を含む公開4日間では観客動員516万人、興行収入73.1億円を記録した。（modelpress編集部）
◆興行成績
【7月18日（金）〜21日（月・祝）までの公開4日間興行成績】
7月18日（金） 観客動員：1,155,637人 興行収入：1,646,054,200円 ※初日成績 歴代No.1（興行通信社調べ）
7月19日（土） 観客動員：1,266,172人 興行収入：1,840,424,100円
7月20日（日） 観客動員：1,421,804人 興行収入：2,037,820,200円 ※単日成績 歴代No.1（興行通信社調べ）
7月21日（月・祝） 観客動員：1,320,735人 興行収入：1,791,548,300円
【7月18日（金）〜20日（日）3日間興行成績合計】
観客動員：3,843,613人 興行収入：5,524,298,500円 ※オープニング成績 歴代No.1（興行通信社調べ）
【7月18日（金）〜21日（月・祝）4日間興行成績合計】
観客動員：5,164,348人 興行収入：7,315,846,800円
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