¡ÚÂç½ë¡ÛÆüº¹¤·¥¸¥ê¥¸¥ê¡¡µ×Î±ÊÆ¤Ç38¡î¤ÎÍ½ÁÛ¡¡Ê¡²¬¡¦º´²ì¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È
Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖÂç½ë¡×¤Î22Æü¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¼ê¸µ¤Îµ¤²¹·×¤Ï34¡î¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤â¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢´é¤¬¤Û¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÂç½ë¡×¤Ï1Ç¯¤ÇºÇ¤â½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤¤³¤í¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç34.4¡î¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ç33.9¡î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç33.4¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö·§ËÜ¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·§ËÜ¤È¤Ï°ã¤¦½ë¤µ¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤à¤·¤à¤·¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¡×
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ïµ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç38¡î¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ç36¡î¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Èº´²ì¸©¤Ë¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤ò¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÎÃ¤·¤¯¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤ÊµÙ·Æ¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£