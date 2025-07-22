¡Ö¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡×ÀïÆ®¥·ー¥ó½¸¸ø³«¡ª ¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎYouTube¤Ë¤Æ
¡Ú¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡§¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡×¥Ð¥È¥ë¥·ー¥óÆÃÊÌ±ÇÁü¡Û 7·î18Æü ¸ø³«
¡¡Amazon¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡×¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥óÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤ò½¸¤á¤¿2Ê¬26Ê¬¤ËµÚ¤ÖÆ°²è¡£Âè1ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÂè12ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¸¥Õ¥ì¥É¤äÀÖ¤¤¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¡¢¥¨¥°¥¶¥ÙÀìÍÑ¥®¥ã¥ó¤ä¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥à¤Ê¤É¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥Ð¥È¥ë¥·ー¥óÆÃÊÌ±ÇÁü¡Û
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º